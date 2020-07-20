【新冠肺炎】5成展覽製作工程公司面臨倒閉　盼政府盡早救亡

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受新冠肺炎疫情影響，各行各業受重創，其中展覽製作工程人員因自疫情開始以來大多展覽取消，導致近乎零收入。一群展覽製作工程人員成立關注小組，除反映業界慘況以外，更希望政府在第三輪防疫抗疫基金中，針對性支援展覽製作工程人員。

關注小組發言人指，疫情早前緩和，業界以為見到曙光，豈知近日確診數字大幅增加，書展及其後的一系列展覽暫停，並令業界無工可開。

雖然政府的防疫抗疫基金下曾有「會議展覽業資助計劃」，但受惠的主要為參展商，將資助他們的場租和費用，在展覽延期的情況下，業界實際上難以受惠。

有業界代表指出，過去7月裡只完成了一個項目，收入較去年同期大跌95%，而由於旗下員工大多是散工，沒有強積金供款，所以連「保就業」計劃亦無法參與。

關注小組發言人呼籲，政府針對性地對展覽製作工程人員推出現金資助計劃，並放寬保就業計劃對自僱人士的限制，否則50%的展覽製作工程將會倒閉，5,000人亦會因此失業。

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記者：陳梓蔚