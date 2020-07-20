  • 32°C
香港時間 : 2020720日 (一) 15:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】5成展覽製作工程公司面臨倒閉　盼政府盡早救亡

社會 15:18 2020/07/20

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，各行各業受重創，其中展覽製作工程人員因自疫情開始以來大多展覽取消，導致近乎零收入。一群展覽製作工程人員成立關注小組，除反映業界慘況以外，更希望政府在第三輪防疫抗疫基金中，針對性支援展覽製作工程人員。

關注小組發言人指，疫情早前緩和，業界以為見到曙光，豈知近日確診數字大幅增加，書展及其後的一系列展覽暫停，並令業界無工可開。

雖然政府的防疫抗疫基金下曾有「會議展覽業資助計劃」，但受惠的主要為參展商，將資助他們的場租和費用，在展覽延期的情況下，業界實際上難以受惠。

有業界代表指出，過去7月裡只完成了一個項目，收入較去年同期大跌95%，而由於旗下員工大多是散工，沒有強積金供款，所以連「保就業」計劃亦無法參與。

關注小組發言人呼籲，政府針對性地對展覽製作工程人員推出現金資助計劃，並放寬保就業計劃對自僱人士的限制，否則50%的展覽製作工程將會倒閉，5,000人亦會因此失業。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚

相關文章

涉膠水樽擲警車兼藏鐳射筆　展覽場地工人認罪囚8個月
16:56 2020/06/08
涉膠水樽擲警車兼藏鐳射筆　展覽場地工人認罪囚8個月
【書展2020】疫情下首個大型展覽書展7月15日開鑼　市民網上網下可預先購票入場
12:32 2020/06/22
【書展2020】疫情下首個大型展覽書展7月15日開鑼　市民網上網下可預先購票入場
【新冠肺炎】政府宣布延期啟動會議展覽業資助計劃
13:53 2020/07/14
【新冠肺炎】政府宣布延期啟動會議展覽業資助計劃

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少100宗確診及初步確診個案
12:31 2020/07/19
【新冠肺炎】消息：本港今日新增至少100宗確診及初步確診個案
消息：行政長官林鄭月娥下午公布　公務員在家工作安排
13:21 2020/07/19
消息：行政長官林鄭月娥下午公布　公務員在家工作安排
【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢
12:55 2020/07/19
【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢