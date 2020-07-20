【飲食速報】洲際酒店前行政總廚掌舵 兩大法式餐館進駐尖沙咀1881
曾經是明星名人聚腳點的香港洲際酒店在4月中宣布裝修，酒店內多間米芝蓮星級餐廳亦同時落幕。但饕客們不用失望，因為酒店前行政副總廚Calvin Choi，最近率領他摘星團隊的原班人馬，進駐尖沙咀前水警總部遺址「富衛1881公館」，開設法式餐廳ODEA及扒房The Steak Room，將全新的滋味美食帶給大家。
優雅法國菜︰ODEA
人人也稱他做Chef Calvin的蔡俊輝師傅，曾經是香港洲際酒店行政副總廚。深水埗屋邨長大的他原本對入廚一竅不通，後來參加培訓計劃入馬會工作，由低做起，做過凍房、熱廚，甚至咖啡室、扒房、宴會廳等，學習不同部門的技術，打穩根基。
後來Chef Calvin加入洲際酒店的Spoon by Alain Ducasse工作，更協助這間法國餐廳摘得米芝蓮2星殊榮。他更感恩遇上Spoon的主廚Laurent Andre這位恩師，讓他的味蕾判斷感提升，對菜式味道平衡拿揑得更準。
這次進駐富濃厚殖民地色彩的前水警總部富衛1881公館，Chef Calvin就選擇開設兩間同樣高貴優雅的西餐廳，呼應主題，並向這城市的殖民地歷史致敬。
幕後廚師班底，就是曾經跟他在洲際酒店Spoon by Alain Ducasse及另一間米芝蓮1星的STEAK HOUSE Winebar + Grill中打拼的好兄弟。他表示非常高興再次與這班才華橫溢的團隊合作，希望能帶給食客兩種新穎獨特的餐飲體驗。
ODEA位於富衛1881公館主樓地下，被翠綠植物圍繞的維多利亞式庭園包圍住，恬靜輕鬆，食客可選擇在富殖民地色彩的走廊座位上品嘗早午餐、下午茶及晚餐，全日也恍如置身在法國小鎮般，享受另類慢活及親親大自然的簡約餐飲體驗。
Chef Calvin選用時令食材，配搭他的創新手法來炮製出ODEA一道道經典菜式，招牌前菜包括有法式鴨肝燉蛋配煙肉法邊豆、紅菜頭油甘魚配香檳啫喱、生西班牙紅蝦片配柑橘啫喱。
主菜就有充滿法國南部風味的煎比目魚配醒胃的辣番茄、選用了摩洛哥經典香料Ras El Hanout醃製的烤春雞、龍蝦意粉及蜆汁麻花卷意粉配青口等，充滿法式風味。
高級扒房品味燒烤菜︰The Steak Room
而另一間即將開業的高級扒房The Steak Room則雲集了前洲際酒店集團Steak House Winebar + Grill的整個團隊，將一直備受好評的燒烤菜式再次呈現大家眼前。餐廳主打近年流行的「從農場到餐桌」全方位餐桌體驗，並選用來自世界各地的精選牛肉，當中最為注目的可算是享譽全球的Mayura Wagyu朱古力和牛。
由南澳進口的Mayura Wagyu朱古力和牛，是以其100%純種和牛及特殊朱古力飼養方法而產生的大理石紋油花聞名於世，肉味濃而且嫩滑鮮甜。
除多款一流牛扒選擇外，其他精選肉類及海鮮亦不失色，包括有鮮甜美味的鱘魚子醬太平洋大蟹肉及鮪魚配牛油果、新奧爾良式蟹肉餅配塔塔醬、USDA牛肉他他，以及經典的西班牙黑毛豬漢堡配薯條等，甜品更有熱烤菠蘿阿拉斯加，同樣吸引。
ODEA、The Steak Room
地址：尖沙咀廣東道2A號富衛1881公館主樓地下及1樓
電話： 3988 0088（ODEA）、3988 0288（The Steak Room）
營業時間： 12nn-11pm（ODEA）、6pm-11pm（The Steak Room）
記者︰黃依情