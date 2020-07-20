【拯救兒童】9孩前特工爸爸心痛兒童被拐賣　組非牟利機構5年拯救1600童脫苦海

▲ 前特工爸爸組非牟利機構，拯救被拐賣的兒童。

兒童拐賣一直是全球遏止不息的問題，美國一名前特工兼7孩爸爸，為了拯救兒童脫離險惡，7年前成立非牟利組織打擊兒童性交易犯罪，營救孩子走出人販的控制，其後更收養兩名獲救孩子，成為9孩爸爸。

據外媒報道，曾於美國中央情報局及國土安全部任特工的Tim Ballard，主要負責偵查兒童性交易罪行，他在墨西哥、哥倫比亞等地假扮嫖客潛入，並成功搗破數十個販賣兒童組織，將無數兒童從性奴役中解救出來。他同時是管理互聯網調查的專家，專門調查涉及戀童癖者及販賣兒童色情製品的組織。

由於目睹不少被性侵的兒童，而且Tim估計受害人多達數百萬人，加上中南美洲國家社會貧窮，犯罪集團與警方互相勾結，而美國在那些國家沒有司法管轄權，令他感到非常無力。他憶述，有一次他想拯救一名牧師3歲的兒子Gardy，Gardy被教堂一名僱員綁架後，賣給人販，Tim很希望協助牧師，把他的兒子帶回美國，惟因案件並非於美國發生，無法立案。

辭職成立救援組織

Tim最後決定辭職，自行成立救援組織。他在2013年12月成立非牟利機構Operation Underground Railroad，在全球各國致力打擊性交易犯罪，希望能從人販手中營救兒童。他坦言，當時曾有猶疑，因家中育有6名孩子，不過妻子卻非常支持他的決定，他們確信自己在做正確的事，並堅持下去。

機構招募了中央情報局、國土安全部人員、現役或退役的海豹部隊隊員、陸軍特戰部隊等加入，Tim提及，他們的手法是假裝成兒童嫖客旅行團，向人販問出詳情後再直搗巢穴，在哥倫比亞的首次行動中，他們拯救了數十名兒童及逮捕了一群販賣者。

第二次任務則搗破了海地一個假孤兒院，即Gardy被綁架後曾居住的地方，營救了在那裡挨餓，但未被賣掉的孩子，可惜當時Gardy已不知所蹤。截至2018年，機構已拯救出多達1,682名兒童，協助逮捕848名人販。

Tim與太太其後再多生一名孩子，並在2014年的海地任務中，決定領養兩名黑人兄妹，花了3年完成文書工作後，兩名孩子與他一起回家，令他成為9孩爸爸。太太亦非常支持領養，更成立組織Children Need Families，幫助促進收養和寄養。Tim的事跡被改編成電影《Sound of Freedom》，由Jim Caviezel飾演Tim及Mira Sorvino飾演他的太太。

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責任編輯：王明芳