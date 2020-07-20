【飲食優惠】新城市廣場食肆推外賣自取優惠　食滿$100即減$20

▲ 折上折優惠食店包括Chop Chop 食神叉燒。(餐廳圖)

第三波疫情來襲，新城市廣場聯同場內人氣食肆，推出一系列外賣落Call自取優惠，優惠期由即日起至8月16日，顧客現只需在指定參與食肆惠顧滿100元，可即享20元折扣優惠，而The Point by SHKP會員亦可以500積分換取20元優惠劵，即時享用折扣優惠。

當中參與人氣食肆包括：日本東京人氣梳乎厘「幸福班戟」、紐約頂級法式蛋糕「Lady M」、地道傳統英國菜「BRICK LANE Deli」、以德國鹹豬手盛名的「The Salted Pig」及由韓國直送新鮮韓牛「馬場洞烤肉」等！

▲ 參與優惠食肆壽司九州市場外賣自取85折。(餐廳圖)

更重要的是，以上優惠更可與餐廳本身優惠同時使用，若鎖定多家正推出外賣自取優惠的餐廳，變相可尊享折上折美食優惠，例如：低至73折即可嘆「The Salted Pig」招牌德國鹹豬手(原價298元)，或享用充滿英倫地道風味「BRICK LANE Deli」英式特大全日早餐(原價168元)。

另外，折上折優惠食店如壽司九州市場推外賣自取85折、香港永年車仔麵茶冰廳9折、三星台菜食堂85折等等，其中 Chop Chop 食神叉燒外賣自取享 40元 可享迷你叉燒鹹蛋飯或迷你貴妃雞鹹蛋飯。

為方便一眾駕車人士到場內自取外賣或購置日常用品，顧客於晚上5時後，憑任何消費即獲1小時免費泊車優惠，同時享受飲食購物及泊車的雙重著數。

▲ 參與食肆包括日本東京人氣梳乎厘「幸福班戟」。(食肆圖)

撰文：Lily

