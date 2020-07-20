調查發現近8成機構已申請「保就業」工資補貼　顯示計劃為理想的紓困措施

▲ 近8成機構已申請「保就業」工資補貼。(經濟日報資料圖片)

香港人力資源管理學會早前就「保就業」計劃，訪問了230家機構，結果顯示，79%受訪機構已申請「保就業」工資補貼，顯示計劃為理想的紓困措施。

在申請狀態方面，50%表示申請已獲批核，其餘的受訪機構則指申請仍在審批中。

未有申請計劃的受訪機構表示，不申領工資補貼的首兩大考慮因素，分別為「對機構帶來負面影響」及「不符合申請資格」。

就申請過程而言，50%受訪機構指過程「不太複雜」，30%更認為過程「一點也不複雜」，反映整體申請程序簡易。

在如何改善計劃的建議方面，位居前三位的建議分別是「增加補貼期」(42%)、「涵蓋沒有作自願性供款的65歲以上人士」(37%) 及「縮短審批時間」(33%)。

對於願意透露申請第二輪工資補貼意向的機構中，大多數受訪者（78%）表示會繼續申請。

810億元的「保就業」計劃是香港特別行政區政府第二輪防疫抗疫基金的其中一項紓困措施。政府透過向僱主提供有時限的財政支援，協助他們支付員工的薪金，以保留可能會被遣散的僱員。

香港人力資源管理學會研究委員會主席暨理事會成員呂詠妍表示，結果顯示大部分的受訪機構均有申領此計劃，故認為計劃有一定成效，可在此特殊時期紓緩失業問題。

責任編輯：洪芷晴