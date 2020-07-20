上周1人染退伍軍人症　患者家住屯門兆強閣

▲ 上周有1人感染退伍軍人症，患者家住屯門兆強閣。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布退伍軍人症個案最新數字，衞生防護中心上周錄得1宗社區感染的退伍軍人症個案，涉及1名有長期病患的71歲女病人，她居於屯門兆畦苑兆強閣。



衞生防護中心發言人指，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。



截至7月18日，今年共錄得54宗退伍軍人病個案。2019年及2018年則各有105宗個案。

發言人提醒指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人症。另外，供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻，均有可能增加患病風險。



退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳梓蔚