珠海學院「HKDSE 考生快捷報名系統」延長至31日

▲ 珠海學院放榜期間特別增設的「HKDSE 考生快捷報名系統」開放日期將由7月22日至 25 日延長為7月22日至31日。(經濟日報資料圖片)

珠海學院放榜期間特別增設的「HKDSE 考生快捷報名系統」開放日期將由7月22日至 25 日延長為7月22日至31日，以方便報名人士。「HKDSE 考生快捷報名系統」是特別為應屆中學畢業生而設，學生可即時報名及預約網上 ZOOM 視像面試。在這段期間報名，可豁免港幣二百元的報名費。

此外，學生亦可選擇於以下期間親臨屯門校舍即場報名及面試：

2020 年 7 月 22 日至2020 年 8 月 31 日

星期一至五：上午 9 時至下午 5 時

星期六：上午 9 時至下午 3 時 30 分

選擇網上 ZOOM 視像面試或親臨面試的同學，可即日獲得取錄結果。校長李焯芬表示校方會繼續密切留意疫情的發展，以推出適當的措施，幫助應屆的考生，亦會對親身到學院的報名人士做足防疫工作，確保安全。

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責任編輯：洪芷晴