教大出版《三字經與現代社會》有聲書　免費贈全港小學　

▲ 教大出版《三字經與現代社會》有聲書。

香港教育大學今天（20日）出版《三字經與現代社會》有聲書，總結「三字經與現代社會」教學實驗計畫的成果。新書將免費贈予全港小學、各大學圖書館及公共圖書館，並上載至資源網站，讓公眾免費瀏覽及下載。



教大中國語言學系的研究團隊 2018年獲優質教育基金資助港幣160萬元，開展為期兩年的「三字經與現代社會」教學實驗計畫，編寫以高小學生為對象的《三字經》實驗教材，並舉辦「三字經親子營」及「實驗教學教師工作坊」，冀增進師生及家長對《三字經》及傳統文化的認識，並提升學生的品格素養及語文能力。



教大中國語言學系系主任、計畫總監施仲謀說：「《三字經》的文體為三字一句，當中包含古聖先賢的智慧及經歷，是現今學生培養良好品德的楷模。學生亦可從中學習中華文化典故以及文言文詞句語法，積累古文知識，寫作時可引經據典，打好語文基礎。」



計畫推行期間，教大共邀請了28所小學進行實驗教學，邀請中文科教師在課堂施教《三字經》實驗教材，以輔助中文科的日常教學，亦讓學生在疫情停課期間作自學之用。



研究團隊修訂實驗教材，並結集成有聲書，名為《三字經與現代社會》，附有趣插圖，並設粵語及國語真人朗讀。全書共分作八大單元，每個單元有五至七課，每課教材共分成「小故事」、「知識小學堂」、「註釋」、「語譯」、「賞析」及「大家來想想」六個部分，當中包含與現代社會連結的延伸思考問題，讓學生反思如何把這典籍融入日常生活中。

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責任編輯：蘇文軒