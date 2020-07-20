【新冠肺炎】本港新增73宗確診個案包括66宗本地感染　另有46宗初步確診

▲ 本港新增73宗確診個案。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（20日）新增73宗確診個案，66宗屬本地感染，7宗輸入個案，另有46宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

張竹君指，在今日的確診個案中，涉及多個家庭，有24宗父母確診個案，詳情即睇：【新冠肺炎】有24宗父母確診個案涉多個家庭 多人因生日聚會及打麻雀染疫

在今日確診的個案，有27宗無源頭個案，包括一名於銅鑼灣善心醫務中心工作的陳計明醫生。詳情即睇：【新冠肺炎】27宗源頭不明個案涉銅鑼灣善心醫務醫生 曾為木星街護老院2病人診症

本地感染個案包括一名於東華三院賽馬會健怡之家的照顧員，詳情即睇：【新冠肺炎】黃竹坑東華三院健怡之家照顧員染疫 最後上班日為7月15日

近日多間醫院員工和病人出現感染個案，今日再有一名東區醫院E8外科普通病房病人初步確診，詳情即睇：【新冠肺炎】東區醫院54歲男病人初步確診 病人家人早前確診感染

有網民上載片段中顯示大量深喉唾液樣本被放在化驗室辦公室的通道外，張竹君回應指，衞生化驗服務處現時每日處理逾7000個樣本，詳情即睇：【新冠肺炎】衞生署化驗室走廊疑放滿深喉樣本 張竹君：會盡量安排適合地方儲存

今日有7宗輸入個案，包括4名海員及2名機師等，他們分別到過菲律賓、日本、韓國、多哈、埃塞俄比亞及哈薩克，另外再8人康復出院。詳情即睇：【新冠肺炎】再多8人出院 新增4患者情況轉為危殆

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：陳子謙