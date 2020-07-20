【新冠肺炎】荔景紀律部隊宿舍疑爆家庭群組　 大廈大堂貼告示：其中10名出席聚會人士染疫

▲ 荔景紀律部隊宿舍第3座疑爆10人家庭群組。

荔景紀律部隊宿舍第3座疑爆家庭群組。本港昨（19日）新增新冠肺炎確診宗數首度破百，其中有4宗在7月11日在葵芳新都會廣場潮庭酒家聚餐後，一行10多人轉到荔景其中一單位聚會；而荔景紀律部隊宿舍今(20日)由居民協會在大廈大堂和𨋢口外貼出告示，指第3座中層住戶在7月11日有家庭聚會，在昨日確定其中10名出席聚會人士染疫。惟衞生署昨公布的個案到訪大廈名單中，均未有提及聚餐餐廳和紀律部隊宿舍。

該大廈通告指，該宿舍第3座中層住戶於7月11日有家庭聚會，昨日確定其中10名出席人士確診；該通告又指已聯絡衞生署，要求為所有居民檢測，正等待部門回覆。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（19日）於疫情記者會上指，有一家人一行10多人於本月11日曾到葵芳新都會廣場潮庭酒家用膳，及後轉移到荔景一個單位繼續聚會，但未有交待相關聚會單位屬荔景紀律部隊宿舍，亦未有交待確診人士是否警員。

昨日公佈相關個案詳情：

第1838宗：69歲男子，居於將軍澳富寧花園4座；7月15日開始出現病徵

第1841：91歲女子，居於慈雲山慈樂邨樂天樓，潛伏期曾去過爆疫的慈雲山中心翠河餐廳；7月17日開始出現病徵

第1842號個案：67歲男子，居於黃大仙翠竹花園2座；7月12日開始出現病徵

第1862號個案：52歲女子，居於慈雲山慈愛苑愛慧閣；7月13日開始出現病徵

前日公佈相關個案：

第1770宗：59歲女子，居於大圍村南道富嘉花園2座，沒有外遊紀錄。患者於7月14日有喉嚨痛及咳嗽

群組中未知是否有警員染疫，TOPick已向警方查詢，但未獲回覆。

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記者：鄧凱文