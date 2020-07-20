【愛心護老】從想辭職到立志投身安老服務　21歲少女院舍工作尋獲樂趣：他們當我孫女

▲ 21歲的阿銣立志投身安老業。

照顧長者需要耐性，未必人人願意花費時間心力。今年21歲的梁愷銣（阿銣）3年前毅然報讀「靈實青年護理服務啓航計劃」，立志投身安老業，在安老院舍邊學邊做，由執車、換片、照顧長者起居飲食，統統由零學起，在工作中尋覓到樂趣和滿足感。

▲ 阿銣2017年DSE畢業後報讀「青年護理服務啓航計劃」，現時修讀登記護士課程。（林綺虹攝）

自覺DSE成績普通，阿銣2017年在朋友推介下，報讀社署推出為期兩年的「青年護理服務啓航計劃」，希望能升讀大學。課程安排學員在安老服務單位工作，自少喜歡護理動物、有與長者相處經驗的阿銣，起初剛到院舍時未有太快上手，尤其是溝通上有困難：

起初頗辛苦，畢竟不是人人與自己性格相同，尤其是老人家或殘疾人士。有些殘疾人士溝通上會有障礙，老人家就會覺得自己那一套是正確，不太喜歡聽你說。當時也害怕自己處理不到，有懷疑過自己是否適合做這一行。

剛進入院舍時，阿銣是年紀最輕的職員，未必能說服長者：「他們覺得經驗比我豐富，經歷多過我，會覺得我的話毫無說服力。」她試過勸說一位有高血壓病歷的長者，不要食得太鹹，但對方卻質疑食物無味，即使用盡方法說服也不果，最終要靠護士幫忙，令她感到自己在院舍無作用：

收工時只想到辭職，最初（跟院舍長者）有一道鴻溝。

▲ 阿銣一開始未能適應院舍工作，經時間耐心磨合後，漸漸從工作中尋獲滿足感。（受訪者提供）

後來，阿銣向身邊安老院舍起居照顧員尋求意見，又會主動向院舍職員學習，由執車（換尿片前準備的車）、換片等日常工作入手，經過1、2個月與長者磨合溝通，慢慢了解他們的想法，令他們放下成見，漸漸建立關係：

開始上手，知道他們想如何，他們開始肯聽我說話，跟我談笑，開始覺得我在這裡都叫有用，他們起碼開心。

阿銣在工作中尋找到樂趣，她喜歡聽老人家「想當年」，陪他們聊天。院友會叫她「阿妹」、「阿銣」，她更笑說自己猶如他們的孫女：

大家熟悉後，公公婆婆都覺得我是孫女，經過會問：「你肚餓未？我有餅。」我就叫他們留給自己慢慢吃。轉變很大，一有轉變就會覺得，我在這裡也不錯。

工作期間，阿銣曾見過一位患腦退化的婆婆，剛進來時情況良好，似是來參觀院舍多過需要護理服務。但隨著病情日漸加深，婆婆表達能力和衛生習慣愈來愈差，令她更感到長者一旦身體衰弱，只需很短時間就會惡化下去。

▲ 靈實專業進修學院校長翁麗（左）及畢業學員阿銣（右）。（林綺虹攝）

阿銣的爸爸在她小六時曾中風，小時候她都常與婆婆生活，亦培養她變得更有耐性。自從在院舍工作後，她會多更花時間跟婆婆飲茶，或坐在家中陪她看電視：

婆婆看著我長大，我看著她老。她由滿頭黑髮變白髮，由兩隻腳走路變三隻腳走路。

要成為院舍護理員，她認為最需要的是耐性。長者走路不穩，容易跌倒，不可以心急。有時候他們聽力比較差，可能會答非所問，說話要不厭其煩，重覆3、4次。曾經有朋友問阿銣，為何要選擇安老護理業，旁人眼中可能會被視為厭惡行業，她卻不以為然：

厭不厭惡都是個人睇法。人始終會老，有一天會輪到你和我，有一天我們都需要人幫忙。老人家用半生為我們建設這麼好的香港，現在服待他們，我覺得是應該。

阿銣現時就讀本地登記護士課程，將來打算繼續長者護理業工作。她希望行內能有更多專業人士加入：

正正因為有些人覺得厭惡，沒有太多人願意做，如果肯做的人，應該要是一班很專業的人。香港人繁忙，無時間照顧老人家，而老人家比小朋友需要更大程度照顧，惟有我們這群專業人士，幫這班香港人去照顧他們的父母。

第一年收生60至70人

統計處數據顯示，預計本港人口到2031年中，近3成人士為65歲及以上長者，人口老化嚴重。靈實專業進修學院校長翁麗表示，院舍服務業內經常出現退休員工重返行內工作，反映人手不足，缺乏年輕人入行。有見及此，社署在2015年推出「青年護理服務啓航計劃」，基督教靈實協會是其中一間營辦課程機構，旨在培養更多人才。

▲ 翁麗表示學員必須對長者耐心。（林綺虹攝）

學員需完成中五，經面試後會率先修讀行業導引課程，並會被安排在院舍機構擔任護理員，修畢後可獲保健員資格，並可報讀其他相關課程。課程為期兩年，翁麗表示，2019至2020年收生情形理想，以靈實專業進修學院為例，第一年會收取60至70個名額，建議有意報讀的DSE畢業生，不妨多與長者或弱能人士接觸，同時可多看新聞報章，了解業內情形：

學員對長者要有心，喜歡與老人家相關的工作。學員要明白，這份工作不是簡單只是一份工作，而要明白對長者、弱能人士來說是很有意義。

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記者：陳昊淋