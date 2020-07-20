【大媽打尖】一家三口超市排隊付款被打尖　野蠻大媽推車插隊︰我見到個位先

▲ 台灣一名媽媽分享，近日一家三口在超市排隊付款時，被一名野蠻大媽打尖，對方還辯稱是她先見到有空位。

疫情下，不少家庭會入貨儲糧，減少外出避疫。台灣一名媽媽在社交媒體分享，近日一家三口在超市排隊付款時，被一名野蠻大媽打尖，對方推車插隊，還辯稱是她先見到有空位。

該名媽媽於Facebook群組「爆怨公社」發帖文，以「到底是誰家長輩？請認領」為題，分享她被打尖的遭遇。她指當時大媽硬要拉著購物車來插隊，而他們已跟她說這是插隊，對方的態度依舊惡劣。媽媽寫道︰

我們推車（購物車）先到，你才拉著你的推車緩緩走來。

藉機會給女兒身教

她表示丈夫已請對方排隊，不過大媽不但態度傲慢，還老羞成怒，硬說她沒看到有人，「是我先看到的空位」。

夫妻帶同4歲多的女兒到超市，媽媽認為這是很好的教育機會。

女兒說︰我們老師說這樣就是要去後面排隊，不然就是插隊，其實我同學也有這樣的行為，我覺得不好，不喜歡。

網民︰恃老賣老

帖文一出，不少網民指責大媽的行為不當、「恃老賣老」，並指「好的身教比什麼都重要」，也有網友分享他們類似的經驗︰「我記得懷孕7個月去逛，一位阿伯推著車完全沒在看路，還從我旁邊撞過來，還兇我說我撞他」。

不過，亦有網民認為媽媽不必說重話，「有必要說的那麼難聽嗎？這位大媽的年紀大，或許真的沒讀書」，希望媽媽也要體諒長者。

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責任編輯︰王明芳