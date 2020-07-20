最新失業率達6.2% 較上期升0.3個百分點 創15年新高

▲ 政府統計處今日（20日）公布最新4至6月失業率為6.2%，較上期升0.3個百分點，達到逾15年來的最高水平。（陳靜儀攝）

政府統計處今日（20日）公布最新4至6月失業率為6.2%，較上期升0.3個百分點，達到逾15年來的最高水平。

就業不足率亦由升0.2個百分點至3.7%，為接近17年來的高位。

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勞福局局長羅致光指，勞工市場在第二季全季合計繼續惡化，但因本地疫情在5、6月間減退，勞工巿場面對的壓力在季末有紓緩跡象。「保就業」計劃的開展亦有助勞工市場應對不利因素。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業合計的失業率微升至10.7%，為自2003年8月至10月受沙士沉重打擊後的高位，但行業合計的就業不足率有所回落。其中，餐飲服務活動業的失業率為14.7%，依然貼近沙士後的高位。同時，從事樓房裝飾、修葺及保養、進出口貿易，以及貨倉及運輸輔助活動的人士的失業率顯著上升至多年來的高位。

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責任編輯：徐紹軒