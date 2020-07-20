【佔中上訴】9名參與者上訴聆訊一改再改　排期明年3月2日進行 

▲ 佔中案9人上訴聆訊原定審期押後。（經濟日報資料圖片）

戴耀廷及陳健民等9人就2014年佔領中環案 ，於2019年被裁定串謀作出公眾妨擾等罪成，各人分別被判監禁或社會服務令等，9人均不服提出上訴。案件原本排期於今年2月24日進行3天上訴聆訊。惟因新冠肺炎疫情持續，法庭當時仍停擺，加上與訟等人數眾多，故法官重新排期聆訊。司法機構網頁顯示，有關上訴聆訊將於2021年3月2日進行，預計需時3天。

司法機構於今年2月因應新冠肺炎疫情而暫停法庭正常運作，期間大量案件被延期，而佔中上訴聆訊原定排期於2月24日開審。據了解，當時法官鑑於聆訊涉及9名上訴人的律師團隊、大量有利害關係的人士、傳媒及公眾人士，基於人數眾多，故決定撤銷已原有聆訊日期，並與與訟各方商討新的審期。

根據司法機構網頁顯示，該案上訴聆訊已訂於2021年3月2日進行，預計需時3天，將就定罪及刑期進行上訴。涉案9名被告包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘、李永達及陳淑莊，分別被裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪成，被判社會服務令、緩刑或即時監禁等。

被判監16個月的戴耀廷於去年8月申請保釋等候上訴獲批，戴已服刑16周，尚餘26至27周刑期，獲准以10萬元保釋外出等候上訴，案中其餘被告則已服刑完畢。

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記者：林育慧