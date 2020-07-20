【新冠肺炎】27宗源頭不明個案涉銅鑼灣善心醫務醫生　曾為木星街護老院2病人診症

▲ （曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（20日）新增73宗確診個案，為第1887至1959宗，包括7宗輸入個案，39與早前個案相關，及27宗無源頭個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，部分不明源頭個案包括有居於 慈雲山、彩雲邨大快活洗碗工等，其他不明源頭個案仍在調查當中。

張竹君指，不明個案涉及第1903宗，於彩雲邨大快活任洗碗工；第1926宗，在深水埗一間麻雀館的職員；第1909宗，為銅鑼灣善心醫務中心工作的陳計明醫生，曾為早前確診者診症，及到木星街嘉頤護老院為2名人士看病，中心指會繼續關注情況。

衞生防護中心指正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：鄧凱文