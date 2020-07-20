【新冠肺炎】有24宗父母確診個案涉多個家庭　多人因生日聚會及打麻雀染疫

▲ 24宗家庭群組涉及多位父母確診。

本港第三波疫情嚴峻，確診個案滲入社區各行各業，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日新增73宗確診個案，當中66宗屬本地感染，7宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

張竹君指，新增確診個案中包括2宗與屯門中央廣場富臨酒家一個20圍的生日會有關。20圍的生日會於7月11日屯門中央廣場富臨酒家舉行，日前已有3人確診，今日再增2人確診，包括第1951、1952宗個案，至今累計5人確診。

張竹君指，在今日的確診個案中，涉及多個家庭，有24宗父母確診個案。亦有確診個案因約朋友打麻雀而染疫。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩