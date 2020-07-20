【救救狗狗】左眼遭烏蠅蟲侵食潰爛　流浪狗經治療回復活力待好心人領養

▲ 早前因與其他狗狗打架而受傷的流浪狗「歡喜」，傷口目前已大致癒合。

在社區流離失所的流浪動物們，安全及健康狀況一直得不到保障。早前因與其他狗狗打架而受傷的流浪狗「歡喜」，牠當初被烏蠅蟲侵食致潰爛的傷口經治療後已大致癒合，回復活力，目前正等待有心人領養。

清洗傷口表現勇敢

據「歡喜」的主診醫生Dr Anita向「NPV 流浪動物醫療基金」指，「歡喜」最初被送到醫院時，表現非常緊張，而牠當時打架的傷勢更從額頭延伸至左邊下眼簾，傷口非常深且布滿血跡及膿液，甚至有很多的烏蠅蟲在傷口內滋生。

經過這一個多月來的治療，Dr Anita指「歡喜」的傷口已大致成功癒合。儘管在留醫初期牠曾經十分鬱鬱不歡，但慢慢展示出自己勇敢的一面，例如在清洗傷口或滴眼藥水時都表現合作，現在大致康復後更十分有活力，非常願意與不同的人接觸及玩耍。

籲領養人士接受「歡喜」缺憾

由於「歡喜」將會公開領養申請，所以Dr Anita呼籲有心領養「歡喜」的人士需要接受牠眼睛上的缺憾，又指目前「歡喜」的眼睛仍有很多未知因素，如將來或有乾眼症、眼睛容易出毛病或視力容易受損的情況出現。

據早前報道，「歡喜」過去因一直在本地一個貨櫃倉場附近流浪，所以貨櫃倉場的員工不時都會好心餵飼牠，讓牠可得溫飽，又希望牠可快樂生活，故把牠取名為「歡喜」。

不過，「歡喜」早前卻因為與其他狗狗打架而令臉上受傷，傷勢其後更不斷惡化，整個左眼部分開始潰爛及布滿烏蠅蟲，傷勢觸目驚心。

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責任編輯︰熊詠思