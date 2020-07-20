【新冠肺炎】再多8人出院　新增4患者情況轉為危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日交代疫情情況。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴竣，今日再多73宗確診個案，當中66宗更涉本地感染；醫管局今日再多8人出院，仍留院的562名確診患者中，23人情況危殆、13人情況嚴重。

醫管局總行政經理庾慧玲指，公立醫院至今獲219宗呈報個案，現有722人留醫。至於已確診的患者中，562人仍留醫14間公立醫院，當中23人情況危殆，較昨日再多4人轉為危殆(第1470、1779、1806及1835宗)、13人情況嚴重。

另外，今日再多8名患者出院，至今已有1302人出院。醫管局至今已開啟1207張負壓隔離病床，使用率為70.9%；已開啟650間負壓病房，使用率為76.8%。

醫管局提醒，市民如無症狀，只為私人理由如領取健康證明或「求安心」，應考慮轉到政府認可私家醫療機構去做，否則除增加感染風險外，亦加重急症負擔。

庾慧玲提及，公立醫院將進一步減少非必要緊急服務，減少醫院人流，強調前線緊急服務不受影響；同時亦會探討部分同事安排在家工作及減非必要緊急流程。

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記者：陳正怡