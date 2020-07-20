【立法會選舉】民主派跨黨派聯合報名　袁嘉蔚梁晃帷拒簽署確認書

▲ 民主派初選港島區分別位列第二和第三的袁嘉蔚和梁晃帷，今日（20日）在民主黨許智峯和公民黨鄭達鴻的陪同下，遞交報名表格，競逐港島區直選議席(林曉君攝)

多個民主派跨黨派聯合報名參加9月立法會選舉。民主派初選港島區分別位列第二和第三的袁嘉蔚和梁晃帷，今日（20日）在民主黨許智峯和公民黨鄭達鴻的陪同下，遞交報名表格，競逐港島區直選議席。袁嘉蔚和梁晃帷均表示，不會簽署確認書。

目前已報名參與香港島地區直選的還有：「香港初心」鄧偉俊、熱血公民莊芷茵及鄭錦滿、民建聯張國鈞、工聯會郭偉強。

早前「抗爭派」表示，會與泛民商議後再決定是否簽署選舉確認書，許智峯表示，民主黨尚未就是否簽署確認書達成最後共識，但不希望因該事分裂民主派陣營。鄭達鴻透露，現時尚未有協商結果，而公民黨內部傾向不簽署確認書，不過會視乎商議結果，強調會「跟大隊」。

袁嘉蔚和梁晃帷均認為，初選過後，所有路線之爭都應暫告一段落，在未來的日子團結一致，抵抗極權。梁晃帷又稱，希望與方向一致，光譜有些微差異的人一起合作，凝聚更加大的力量，爭取獲得沒有參與初選投票的選民支持。

許智峯表示，今次一改慣例，不是由黨友陪同，而是由在初選中出線的隊伍一齊或陪同報名，是因為過往是太平盛世，彼此是競爭對手，但現時在這亂世之下，更希望讓市民見到不同光譜的隊伍是盟友、是手足，希望四隊一起勝出。

記者：林曉君