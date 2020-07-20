【新冠肺炎】東區醫院54歲男病人初步確診　曾同赴屯門富臨聚餐的家人亦初步確診

▲ 東區醫院E8外科病房有男病人初步確診（黃傑偉攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日再多73宗確診個案，醫管局指，東區醫院得悉一名54歲男病人的家人初步確診，涉與屯門中央廣場富臨群組相關，遂安排該男病人檢測，亦初步確診感染新冠肺炎，患者上周一(13日)至昨日(19日)曾入住E8外科普通病房，現時仍留院。

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醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，有關男病人7月13日入住東區醫院進行盲腸炎手術，一直未有呼吸道症狀，但有低燒情況；強調相關醫護已有合適裝備，未獲列為緊密接觸者。

她稱，與男病人同一病格的10名患者，仍有5人留醫，院方將安排檢測；已出院的病人則交予衞生防護中心跟進。

庾慧玲稱，因已知男病人家人初步確診，故相信是次個案非院內感染。

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記者：陳正怡