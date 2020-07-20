【美國疫情】兒子輕視疫情外出聚會除口罩染疫　連累全家確診42歲爸爸入ICU命危

▲ 兒子懶理疫情外出聚會曾脫下口罩，結果中招還連累全家確診，爸爸更入ICU命危。

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國仍是確診人數最多的國家，對於應否戴口罩，美國人依然爭拗當中。有21歲青年不理父母勸告，照常外出和朋友聚會，期間有脫下口罩，不知不覺染疫並將病毒帶回家，連累另外4名家人確診，包括有長期病患的爸爸目前有生命危險。

據英國《每日郵報》報道，來自美國佛羅里達州的42歲爸爸John Place受感染後不斷咳嗽，發燒4日後被送院，入住深切治療部，已接駁呼吸機逾2星期，目前情況危急。他在社交平台拍片表示自己仍在生，但可見他呼吸困難，說話吞吐狀甚痛苦。

John Place本身癡肥並患有糖尿病，屬高風險人士，太太Michelle Zymet早已勸告21歲繼子需考慮爸爸的健康，注意防疫措施，但繼子仍懶理，著父母不要擔心太多。Michelle接受訪問時表示，她只能無奈相信繼子，同意讓他出門。

兒子常說不要擔心，媽媽，我正做對的事，放鬆吧……年青人就是這樣。

聚會人士陸續確診傳染各家庭

繼子於6月底一晚外出與朋友聚會，期間脫下口罩，結果不知不覺被傳染。回家後，他開始出現咳嗽、發燒等症狀，起初他以為感冒，但數天後，參與聚會的朋友通知自己確診，且病毒已傳播至出席者的家人。

當時兒子仍認為自己沒受感染，數天後，他的14歲肥胖弟弟開始咳嗽、氣喘；6歲的妹妹也開始流鼻水。而繼母則出現周身酸痛、發燒、發冷等症狀；爸爸也隨即咳嗽和發燒，證實一家五口全確診。

繼母籲年輕人自律︰別受朋輩壓力

最後繼母和3子女相繼康復，但爸爸仍在深切治療部留醫，由於失去經濟支柱，繼母需在眾籌網站籌集醫療費，並公開呼籲年輕人要自律。

不少年輕人不聽勸告，因為受朋輩壓力或認為自己好健康，不會染疫，但他們不明白很多人都沒有病徵，但帶有病毒。

目前美國確診人數迫近390萬，其中佛羅里達州連日來成為最多新增個案的州份，單是昨日（19日）便新增逾1.2萬宗個案，令總確診人數增至逾35萬。

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責任編輯︰林綺玲