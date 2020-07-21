【黑心海參】黑心海參養殖場投放劇毒「敵敵畏」　無良商人用麥芽糊精浸泡海參發脹變大

▲ 黑心海參養殖場投放劇毒「敵敵畏」，用麥芽糊精浸泡海參發脹變大。

央視節目踢爆山東有海參養殖場，投放大量農藥、抗生素，以縮短養殖周期。央視記者於去年10月到訪山東即墨區一個海參養殖場「栲栳灣養殖基地」，發現在池塘邊堆放着近百個「敵敵畏」空樽。有養殖戶表示，使用敵敵畏是為了清除不利海參生長的其他生物。由於敵敵畏毒性強大，池塘裏的螃蟹、魚等生物都幾乎滅絕。

有獸藥店店主表示，海參本身有極高抗藥性，不會被毒死。有養殖戶指，佔地50畝的養殖場，需用上20箱敵敵畏，合共重120公斤。而投放了敵敵畏的池水，更會直接排出大海，造成污染。

▲ 記者發現養殖場有大量敵敵畏空樽。（網絡圖片）

除了敵敵畏，亦有養殖戶會使用一種名為「土霉素」的抗生素，在換水時避免海參誘發疾病。土霉素需要配合助溶劑、穩定劑等一同使用，但大多養殖戶為了方便，會直接投放大劑量的土霉素原粉，容易引發毒性副作用或食物安全問題。

報道又指，北方海參一向較優質，但由於北方水溫低，海參生長周期較長，故不少南方商人會購入北方的參苗，帶到南方飼養，即俗稱「北參南養」，而不少黑心商人甚至會用南方海參冒充北方海參圖利。

另外，在加工海參的過程中，有商人會使用麥芽糊精醃泡海參，令海參體積發脹，原本約30斤的海參才能曬成1斤乾海參，但使麥芽糊精後，只需20斤海參，就能曬成1斤乾海參。

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責任編輯：王俊賢