【潮物速報】adidas皇牌鞋款Stan Smith + Superstar　全新改良版同時面世

每一個品牌都有自己的一套獨門絕技,運動品牌亦不例外,就像adidas近年除了和大量時裝設計師推出聯乘系列,搶盡收視外,最「煞食」的還是品牌的兩款球鞋,分別是Stan Smith和Superstar,最近又有幾個單位將這兩款經典球鞋改頭換而,令人耳目一新。

▲ The Clean Classics系列中的Stan Smith球鞋,標榜環保生產,細微之處就連鞋帶都應用森林管理委員會認證的環保紙製造。($899/圖片由adidas提供)

▲ 另一款Superstar在鞋踭上印上This shoes alone will not save the planet。($899/圖片由adidas提供)

The Clean Classics

今天作為一個有承擔的大型時裝企業,環保是當前的最大課題,品牌去年就公開表示2024年後有生產的球鞋全用上回收物料製造球鞋,可見adidas在環保上是非常進取的一個品牌。

這一次推出的The Clean Classics系列,當中再一次將Stan Smith和Superstar重啟外,更全程投入和響應「END PLASTIC WASTE」環保計劃,在生產球鞋時,鞋身採用不少於70%循環再造的「PRIMEGREEN」物料製成,鞋面以高達50%的循環再造聚酯人造皮革製造;內裡與線部則採用再造聚酯物料。

鞋外底採用90%天然橡膠及10%循環再造橡膠物料,更甚的是就連鞋墊都由可回收的天然水松木製造,整對球鞋可說是近年環保科技裏的精晶品。

▲ 當Stan Smith遘上Superstar是怎麼的一回事?這一對Stan Smith/Super Stan便是答案。($899/圖片由adidas提供)

▲ Jonah Hill Superstar球鞋的鞋側3間,有別以過往的同類型鞋款。($1,199/圖片由adidas提供)

▲ 貝殼型鞋頭以皮革包裹著,來個突破。(圖片由adidas提供)

Jonah Hill SUPERSTAR

Superstar球鞋得以暢銷多年,其中一個原因是當年的Rapper組合RUN DMC將它穿得紅透半邊天,今天將這任務交給美國知名演員兼製片Jonah Hill,推出他獨有的個人版本。

這版本採用全白色鞋面,鞋側位置的Superstar以刺繡形式繡出塗鴉般的字體,而黑色鞋踭刺繡上綠色熒光JH字樣,鞋舌內繡有Jonah Hill的獅子紋身圖案,最出人意表的是Superstar招牌式的貝殼鞋頭應用皮革物料來塑造出皺褶質感,鞋側經典鋸齒三間改用平滑接口取代,成功地再一次將這舊鞋款帶來新意。

▲ Pharrell Williams SUPERSTAR用上近年普及的針織鞋面製造,有黑和白兩種顏色可供選擇。($1,399/圖片由adidas提供)

▲ 鞋踭有Human Race刺繡字樣。(圖片由adidas提供)

Pharrell Williams SUPERSTAR

歌手Pharrell Williams和adidas合作無間,每年都推出特定的聯乘鞋款,這一次又再將Superstar把玩。

首次應用上針織鞋身,就連鞋頭亦一樣以針織貝殼鞋頭示人,非常有趣。其他的細節包括鞋身兩側配橫向及縱向拼布間條設計,鞋墊印有腳底穴位圖,配合反光鞋帶和鞋踭位置刺繡上Human Race字樣,是眾多從Superstar演化過來最叫人眼前一亮的變種款式。

記者:何偉雄