《輝哥為食遊III》輝哥帶璧琦打邊爐吃刁鑽美食　消防員老闆轉行堅持做高質火鍋

▲ 輝哥帶璧琦打邊爐吃刁鑽美食，認真有食神！

最新一集的《輝哥為食遊III》(7月19日)，吳錫輝跟拍擋李璧琦帶大家品嘗3大特色餐廳，包括懷舊菜館、私房菜、火鍋店。



拆解金錢雞沒有雞的原因--益新

輝哥在節目一開始，便二話不說帶大家去灣仔一間懷舊餐廳「益新美食館」，還先推介古早懷舊菜金錢雞，餐廳老闆Sam說這道菜有3種食材，包括雞肝、冰肉、瘦肉。冰肉其實是肥豬肉，是來自養了一定年紀的豬，因密度比較高，最適宜做冰肉。

▲ 金錢雞：以冰肉、雞肝及瘦肉造成，甘香美味。(TVB圖片)

但輝哥又問Sam，為何金錢雞沒有雞，卻都叫金錢雞，Sam解釋，因幾十年前香港經濟差，大家會把吃剩的食材製作其他菜式，金錢雞就是這樣誕生，而且當時雞是較高級的食物，不是人人吃得起，於是取名雞，感覺較矜貴。

益新餐廳大廚黃強華又為輝哥準備3道懷舊菜，包括竹笙釀燕窩、窩貼大明蝦、鳳凰魚雲羮。其中竹笙釀燕窩歷史最悠久，黃師傅據估計是源自清朝。選材就很講究，竹笙要一級質素，燕窩在泡發的過程中不能該它滲水，還有上湯要用頂級勾芡，難怪輝哥食到停不到口。

▲ 窩貼大明蝦：金黃色的外形，已令人生好感，入口外脆內嫩，十分香口。(TVB圖片)

至於窩貼大明蝦，輝哥就不用筷子食，話要用手食才過癮，由於除了蝦之外，還加了火腿去煮，故入口有股甘香味道。另一道鳳凰魚雲羮，黃師傅說以前傳統是會用豬腦，現代版則用上大約1斤4兩重的魚頭，還加入有筍片、菜粒、雞肝等一起煮，上菜前再伴入雞蛋，份外香滑。

推介菜式：竹笙釀燕窩、窩貼大明蝦、鳳凰魚雲羮

地址：灣仔軒尼斯道48-62號上海實業大廈地下及地庫

電話：2834 9963



用5種蟹做的賽螃蟹--東煮友喜

吃過懷舊菜，輝哥就帶女拍檔李璧琦去食私房菜「東煮友喜」，餐廳有不少招牌海鮮菜，大部分更是創意十足，私房菜老闆娘Fiona話丈夫、即私房菜行政總廚Matthew熱愛下廚，會經常自創菜式，更吸引不少食客。

輝哥最欣賞Matthew的賽螃蟹粉絲配法包，其實是西式版的賽螃蟹，再配上蒜蓉包。Fiona還教大家食法，先食蟹肉及蟹膏，跟住再食法包，再配自家製的蟹陳醋，當食到半飽後，便可打開碟上的一隻杯子，裡面全是蟹粉，因為有保溫緣故，故入口還是熱呼呼，很滋味。

▲ 賽螃蟹粉絲配法包：這個用上5種蟹做作的菜式，鮮味十足。(TVB圖片)

璧琦食後大讚很美味：「一大口一大口的蟹粉，又軟滑又香濃，蟹肉有咬口，實在很正。」輝哥就話這菜式他不知如何形容，但肯定在全香港也吃不到。

原來這個菜式，用上5種蟹造成，包括黃油奄仔、膏蟹、肉蟹、花蟹、梭子蟹。而且Fiona說這道蟹菜不會受季節性影響，因不同季節會用不同時令的蟹去製造，故全年都會食到。

▲ 璧琪食賽螃蟹粉絲配法包，大讚十分滿足，蟹膏超甘香，食到停不到口。(TVB圖片)

另外，輝哥亦推介金湯龍蝦伊麵，Fiona說龍蝦是用上印尼花龍，更會全部起肉，方便大家食。而且平日大家食到的都是上湯伊麵或芝士伊麵，但這裡用自家熬的龍蝦湯灼伊麵，Fiona說這才是真正的龍蝦伊麵。

▲ 金湯龍蝦伊麵：輝哥及璧琪大讚龍蝦鮮甜。(TVB相片)

推介菜式：賽螃蟹粉絲配法包、金湯龍蝦伊麵、冰鎮南非鮑魚

地址：紅磡崇潔街73號地舖

電話：3598 2968

消防員打造創意火鍋店--火井

隨後，輝哥及璧琦就去西環食有明星食堂之稱的火鍋店「火井」。火鍋店的老闆李國文，原來從前是消防員，後來轉行做飲食業，他說：「我曾經做過做3份工，包括消防員，開設茶餐廳及火鍋外店，十分忙碌。」因李國文當年投資失利，加上有3個小朋友，所以要勤力工作養家。

▲ 老闆李國文跟輝哥相識當天，現已成為好友。(TVB相片)

輝哥說一人做三份工，十分辛苦，李國文說自己是工作狂，故可以應付得到，不過就遇過不少辛酸史，「大約是1995年，當時我開茶餐廳，某日天文台發出黑色暴雨驚告，有人客叫外賣，還要求我買一份報紙及一包煙，我覺得順路沒有問題，我送到去後，人客打開杯奶茶，話為何奶這麼少。我當時收他55元，因我份茶餐10元，還有報紙及煙仔，可能他忘記報紙及煙，他俾錢時不斷責罵我，後來我返回茶餐廳的路上一直低下頭，加上全身淋透，覺得自己很可憐，於是決心憤發向上，後來剛好附近有間火鍋店想出讓，於是我便決心接手，便成了火井。」

雖然現在火井已成為著名火鍋店，但李國文還事事自己親力親為，因要保持食物高水準，其中有輝哥推介的招牌火鍋湯底，就有枝竹、豬皮、番茄、豬腸、新鮮豬骨、雞及火腿等，熬足12小時，輝哥大讚湯底十分清甜。

▲ 豬黃喉：是豬的有動脈，入口帶爽嫩。(TVB相片)

至於火鍋料，輝哥就最欣常這裡的刁鑽食材，如魚骹，即大魚的下巴，十分嫩滑。另外還有豬黃喉，是豬的大動脈，十分脆口。

▲ 烏魚扣：是烏頭魚的胃，雖然細細粒，很爽滑又美味。(TVB相片)

還有另一款的烏魚扣，是烏頭魚的胃，由於體積很細少，輝哥每次都會用竹籤拮著才放進湯底，他笑說否則很易失散。食落到有很濃的酒味，因之前用花雕酒浸過，入口爽嫩，十分吸引。

推介菜式：招牌火鍋湯底、菜肉餃子、魚骹、豬黃喉、烏魚扣

地址：西環石塘咀皇后大道西419號地下

電話：25474508



撰文：楊樂天