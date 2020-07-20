【減肥成功】被嘲肥胖「小心型男老公走佬」　233磅胖妻1年勁減92磅變靚太

▲ 馬來西亞一名233磅人妻1年內勁減92磅變身索女。

世上沒有醜女人，只有懶女人！馬來西亞一名女網民分享其姐姐的「肥婆真愛故事」，指原本重233磅的姐姐，經常被親友嘲笑「小心帥老公跑掉」，後來為了身體健康，在1年內激減約92磅，成功變身索女，整個人有如脫胎換骨。

女網民Kaybe在Facebook群組「KL吹水站」分享其姐姐的減肥故事，她指姐姐從小都長得肥胖，幾乎肥了半世人，可是她有一位帥氣、溫柔又體貼的丈夫，二人相愛23年，Kaybe不禁讚嘆，

他們這對是令我相信這個世界還有真愛的。

▲ 來自馬來西亞一位女網民Kaybe分享其姐姐的減肥故事。（Facebook截圖）

▲ 姐姐（右）最高體重高達233磅。（Kaybe Facebook）

經常被親友嘲笑肥胖

不過，胖胖的姐姐經常被親友們嘲笑，每次過年親戚們都笑問她幾時減肥，「再不減肥小心帥老公跑掉」，甚至一起出去時會被當成丈夫的媽媽。

▲ 姐姐（左）經常被親友取笑她肥胖。（Kaybe Facebook）

▲ 姐姐（右一）與她丈夫（右二）相比，體型相差很多。（Kaybe Facebook）

為健康姐姐決定減肥

但後來姐姐為了健康，下定決心開始減肥，在1年內由233磅肥婆激減約92磅，體重下降至141磅。從相片可見，姐姐的身材瘦了一個圈，亦慢慢開始注重儀容，變成一名甜美索爆人妻，Kaybe忍不住驚呼：「我真的很難相信她做到了！」

▲ 姐姐努力減掉92磅，成功變成索女。（Kaybe Facebook）

▲ 妹妹Kaybe（右）也沒法相信姐姐（左）能減肥成功。（Kaybe Facebook）

帖文在社交媒體被瘋傳，網民紛紛留言祝福，「再一次相信愛情了」、「胖子果然都是潛力股啊」及「真愛無誤，鑑定完畢」。有網民問Kaybe姐姐減肥的祕訣，Kaybe表示︰

姐姐說減肥需要堅持用對健康方式，沒甚麼秘訣。

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責任編輯：王俊賢