【新冠肺炎】6名確診者曾往旺角維景酒店海港酒家用膳　當局憂食肆或現環境污染

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（20日）新增73宗確診個案，66宗屬本地感染，其中24宗屬家庭感染群組。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一間位於太子的海港酒家旺角維景酒店分店，至今共錄6名確診者曾前往上述食肆與朋友或家人用膳。

她續指，6名確診者不是共同聚會，而是在7月10至15日期間分別不同時間前往該食肆，擔心或會有環境污染，或有工作人員是隱形患者，會要求該食肆進行大清潔和化驗。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：陳子謙