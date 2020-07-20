【新冠肺炎】私家醫生為感染病人診症後確診 潛伏期曾到天后木星街護老院診症

▲ 私家醫生為受感染病人診症後確診。

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（20日）新增73宗確診個案，66宗屬本地感染，7宗輸入個案。其中一名確診者是私家醫生，他曾為一名感染的病人診治，其後覺得不適最終確診，他潛伏期間曾到天后木星街護老院，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指正追蹤該名醫生接觸過的病人。

張竹君醫生指，確診的私家醫生是陳計明醫生，他的診所位於銅鑼灣天后電氣道134號地下善心醫務中心。陳醫生曾於7月14日為一名受感染的病人診治，其後覺得不適，現在已經確診。

陳醫生在潛伏期間曾到位於天后木星街護嘉頤護老院為2名人士看病，中心指會繼續關注情況。

張醫生續稱，陳醫生診治的病人是1787確診個案。根據資料，該名病人是1名46歲女子，她在7月14日發病，並在7月19日確診。

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責任編輯：王明芳