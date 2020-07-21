【KO穀牛】白米放1個月長滿「蛀米大蟲」　2種天然食物放入米缸防穀牛

▲ 專家教用2種天然食物KO穀牛。

新冠肺炎疫情嚴峻，不少人都在家工作，更買定大量防疫用品和日用品，避免外出染疫。不過，夏天炎熱潮濕，白米貯存不當，容易惹來「蛀米大蟲」。到底要如何存放白米才可以避免生穀牛呢？

有台灣網民近日在facebook群組《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，她買了一大袋白米，分裝存放在密封的桶子裡，沒想到一個月後就開始長蟲，由於情況未算嚴重，她把米泡水洗走穀牛後照吃，然而打開第二桶米卻發現密密麻麻的蟲，令她不禁起雞皮疙瘩。

穀牛對人體無害

香港殺蟲業協會會長蔡炳然曾接受TOPick訪問時表示，大部分穀物在種植時，若果沒有使用大量化學殺蟲藥，往往都會有甲蟲在植物上產卵，如穀物長期處於一個乾燥、真空的環境，蟲卵不會被「活化」。

穀牛只是「蛀米大蟲」，僅會侵蝕穀物本身，對人體無害，隔走便可。但倘若穀牛太多，建議扔掉為妙，因穀牛太多很難隔走，且恐有「噏味」。

放蒜頭辣椒入米缸

蔡炳然指出，穀牛問題只能防範於未然，事後好難作出補救，因此建議市民購買穀物時應根據進食量而購買，同時亦應將穀物儲存於乾燥及真空的環境，以免囤積太多，穀物受潮時會令穀牛活化。

放些少蒜頭和辣椒在米缸內，穀牛已經生不到出來。

Thei食品科學及安全課程特任導師文嘉敏早前接受TOPick訪問時，教授正確保存米的方法。

建議存放於廚房陰涼位置，相對濕度60%以下，溫度為16至18°C的環境。

不要用膠袋或紙皮存放，而要用硬身密封的膠盒，避免昆蟲有機會進入。

不過香港夏天較難出現這種氣候，尤其夏天。若真的沒有適合地方，可考慮放入雪櫃，同樣宜事先用密實盒放入米粒。

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責任編輯︰王明芳