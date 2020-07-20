因發表不當種族言論　科技公司Cisco員工即被解僱

▲ 最近，全球科技公司Cscio的員工發表不當的種族言論，因而遭到公司解僱。

早前，因黑人弗洛伊德George Floyd遭壓頸致死一事，引致美國社會各界關注種族議題，大型企業紛紛表示關注職場多樣性及推動種族平等。最近，全球科技公司Cscio的員工發表不當的種族言論，因而遭到公司解僱。

據彭博社報道，總部位於美國加州聖荷西的科技公司思科（Cisco），曾於本年6月初，舉辦討論種族議題的網上會議，允許內部員工發表個人意見。報道指，一名員工在討論區中寫道，「不是只有黑人的命重要，所有人的命都很重要」的内容。有員工就認為，「Black Lives Matter」一詞是強調種族主義，更有人認為，抱怨種族主義的人可能本身就是種族主義者。

該公司的員工及公司管理層均認為，這些評論對黑人無禮，及後公司已解僱多於一位員工，惟外媒未有揭露所涉員工數目及他們的身份。思科表示，公司員工在綫上會議上一共發表1萬400條評論，當中有237條對討論內容持反對意見，但大部分評論均表示認同管理層的做法，但有員工亦表示，不滿公司過分聚焦於種族議題。

較早前，思科公開表明不能容忍種族主義，高層亦紛紛表示反對種族歧視。本年6月份，思科宣佈捐助500萬美元（約3,876萬港元），用來打擊種族主義及歧視。據該公司發表最新的多元化報告顯示，公司目前共聘3.8%黑人員工，其中有2.2%擔任領導層及經理等職位，唯董事局當中並沒有黑人成員，當中白人成員佔9成，亞洲成員僅佔10%。

責任編輯：李寶如