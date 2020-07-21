【育兒心得】設計師爸爸推廣toy教育兒心法 讓親子藉遊戲重拾快樂
香港家長習慣買玩具給子女，但有沒有想過如何挑選玩具？Toys Daddy玩具爸爸臉書版主Kenneth歸納了在設計行業打滾20年的經驗，撰寫《Toy教—玩具設計師爸爸的玩具育兒大法》，Kenneth育有9歲囝囝和7歲囡囡，他說對於一對子女的成長，也會在遊戲中滲入教育，現在藉著「Toys Daddy玩具爸爸」臉書分享其對玩具的看法和育兒觀。
Kenneth在書中以玩具設計師及爸爸角度出發，分享究竟玩具是什麼、咁多玩具點樣㨂、玩具教仔好幫手、玩錯玩具大件事、玩具常識知多啲，全面剖析市場上的玩具，讓父母認清每件玩具的特點，從而「識得揀」，亦令兒女可以「玩得開心」。
好的玩具有5項條件，包括要安全、要有延展性。舉例積木便是好玩具，但選購時要考究木的來源，木經過什麼加工，拼合時用什麼膠水或怎上油.....以我經驗仍要選大品牌較好，因玩得開心之前，一定要安全第一，尤其幼兒會摸會聞，也會舔玩具，若揀錯玩具讓孩子割親流血，或令他們留下陰影，以後便影響他們嘗試，那便得不償失。
他笑謂自己有職業病，不但會謹慎選玩具，更不會用玩具去哄子女，日常生活中，他對子女的獎勵並不是玩具，而是出去露營、運動，更看重如何好好陪伴小朋友。Kenneth是暖男嗲哋，他謂近年轉職平面設計，上下班時間穩定，早上可以陪伴子女返學，晚上也可以有時間陪伴吃飯，之後便是玩遊戲。
受太太鼓勵成立Toys Daddy臉書號
Kenneth設計系畢業後曾鋌而走險為追夢當上舞蹈員，後來誤打誤撞從事了玩具設計工作近二十年，再惡補廣告媒體、設計管理和兒童遊戲治療，他謂最刺激的還是當上爸爸一職。
未當父母前，他眼見一班已當父母的朋友為孩子日後的升學很早已預備；2歲開始已經要學面試技巧，4至5歲已要考獲不同類型和程度的證書，然後常常去挑戰高出自己程度的功課和測試，那時他心想自己絕不會讓自己變成怪獸家長，直到孩子要參加幼稚園面試了，終於體會到那種無形壓力。
但其實為人父母本是一件無比幸福和快樂的事，直至早年在報章上發現越來越多學童自殺的悲劇發生，心痛為甚麼孩子會那麼絕望？太太便鼓勵我說：你既然那麼熟悉玩具，又喜歡和小朋友玩，不如你寫一些關於揀選玩具的文章放上網，可讓更多家長和小朋友透過玩具和遊戲重拾應有的快樂。
相信戲有益
他謂玩具是教育小朋友的媒介，但更重要是陪伴子女。近期更進修桌遊導師課程，探討不同桌遊的規則和設計，更曾與大仔一起學習日本運動劍球。
第一次玩時阿仔當然比我快上手，之後我們去研究點設計才易把球拋入洞，最後發現到美國劍球設計師，會把洞口設計成斜面，方便玩家容易入洞。
欣賞一個玩具，也可以增長知識，學習問問題，故我喜歡示範怎樣掌握遊戲，向子女分享我的想法，一起進步。
而他跟太太的育兒想法很一致，都相信遊戲是最自然的教育方式，例如他會跟細女玩大富翁，去啟發她對數學的興趣；子女年幼時學看時鍾，是分不到時針和分針關係，故他用一個無數字標示的真時鐘，在外面畫上圓環及填上數字，去教他們觀察和分別。
子女學業盡量自己教
他謂跟太太也著緊子女的功課，但總會輕鬆去面對，一對子女現在沒有補習，課外活動也全以興趣為主。
我和太太是分了科目，我負責數學中文，太太負責英文，平時只會問他們做晒功課未，但不會下下對功課。
現在他們沒有補習，我們盡量自己教，但有一天孩子若想提出希望提升，主動想去補，我們反認為這是小朋友主動，他們會比較珍惜，是應該支持。
他們也會要求有手機、電子遊戲機，但Kenneth早已看到電子遊戲威力太大，足以令小朋友可以足不出戶。
他們也會要求有手機、電子遊戲機，但我看到電子遊戲威力太大，只要一機在手，全天候下載遊戲，要鼓勵他們再嘗試其它新事，只會難上加難，我不想用電子遊戲代替自己，我不想他們童年是如此。
讓小朋友有思考空間
談到選玩具，他笑謂自己一定不會縱容孩子，當小朋友逛玩具店時想買玩具，他便反過來，跟他們分析一副玩具的優點和缺點，並反問他們為何想買？是否肯定它是優質玩具及有沒有其它選擇？
討論過程可以教到他們事事要推敲，有時小朋友是見到人有我要有，或者當時這玩具很時興想買，但那是一時衝動，只要想一想那是否真的有需要，便會冷靜。但我也不是一味say no的爸爸，只是希望他們學會分析。
今天孩子的玩具數量龐大，Kenneth謂一到過年過節，身邊朋友及家人，一定有人送來大量玩具，故此他和太太很少買玩具，每次孩子收到玩具，也只可拆一件，其它等到他們有能力玩時才開，保持新鮮感。
選玩具我們一定不買貴價，不注重是否時興，或是否高科技玩具，只看當時是否合適他們程度和能力。
記者：胡麗珊