【育兒心得】設計師爸爸推廣toy教育兒心法　讓親子藉遊戲重拾快樂

▲ Kenneth爸育有9歲囝囝和7歲囡囡，對於一對子女的成長，也會在遊戲中滲入教育。(林宇翔攝)

香港家長習慣買玩具給子女，但有沒有想過如何挑選玩具？Toys Daddy玩具爸爸臉書版主Kenneth歸納了在設計行業打滾20年的經驗，撰寫《Toy教—玩具設計師爸爸的玩具育兒大法》，Kenneth育有9歲囝囝和7歲囡囡，他說對於一對子女的成長，也會在遊戲中滲入教育，現在藉著「Toys Daddy玩具爸爸」臉書分享其對玩具的看法和育兒觀。

Kenneth在書中以玩具設計師及爸爸角度出發，分享究竟玩具是什麼、咁多玩具點樣㨂、玩具教仔好幫手、玩錯玩具大件事、玩具常識知多啲，全面剖析市場上的玩具，讓父母認清每件玩具的特點，從而「識得揀」，亦令兒女可以「玩得開心」。

好的玩具有5項條件，包括要安全、要有延展性。舉例積木便是好玩具，但選購時要考究木的來源，木經過什麼加工，拼合時用什麼膠水或怎上油.....以我經驗仍要選大品牌較好，因玩得開心之前，一定要安全第一，尤其幼兒會摸會聞，也會舔玩具，若揀錯玩具讓孩子割親流血，或令他們留下陰影，以後便影響他們嘗試，那便得不償失。

他笑謂自己有職業病，不但會謹慎選玩具，更不會用玩具去哄子女，日常生活中，他對子女的獎勵並不是玩具，而是出去露營、運動，更看重如何好好陪伴小朋友。Kenneth是暖男嗲哋，他謂近年轉職平面設計，上下班時間穩定，早上可以陪伴子女返學，晚上也可以有時間陪伴吃飯，之後便是玩遊戲。

▲ 他謂玩具是教育小朋友的媒介，但更重要是陪伴子女。為了跟小朋友有優質的親子時間，嚴禁子女接觸電玩，一星期有4天不會開電視。(受訪者提供)

受太太鼓勵成立Toys Daddy臉書號

Kenneth設計系畢業後曾鋌而走險為追夢當上舞蹈員，後來誤打誤撞從事了玩具設計工作近二十年，再惡補廣告媒體、設計管理和兒童遊戲治療，他謂最刺激的還是當上爸爸一職。

未當父母前，他眼見一班已當父母的朋友為孩子日後的升學很早已預備；2歲開始已經要學面試技巧，4至5歲已要考獲不同類型和程度的證書，然後常常去挑戰高出自己程度的功課和測試，那時他心想自己絕不會讓自己變成怪獸家長，直到孩子要參加幼稚園面試了，終於體會到那種無形壓力。

但其實為人父母本是一件無比幸福和快樂的事，直至早年在報章上發現越來越多學童自殺的悲劇發生，心痛為甚麼孩子會那麼絕望？太太便鼓勵我說：你既然那麼熟悉玩具，又喜歡和小朋友玩，不如你寫一些關於揀選玩具的文章放上網，可讓更多家長和小朋友透過玩具和遊戲重拾應有的快樂。

▲ 這款絹料製的路軌，打開是玩具，摺理是收納袋，可讓小朋友放入車仔比賽，是他眼中非常有延展性的理想玩具。(林宇翔攝)

▲ 他跟子女常玩桌遊，增進感情和交流。(林宇翔攝)

相信戲有益

他謂玩具是教育小朋友的媒介，但更重要是陪伴子女。近期更進修桌遊導師課程，探討不同桌遊的規則和設計，更曾與大仔一起學習日本運動劍球。

第一次玩時阿仔當然比我快上手，之後我們去研究點設計才易把球拋入洞，最後發現到美國劍球設計師，會把洞口設計成斜面，方便玩家容易入洞。 欣賞一個玩具，也可以增長知識，學習問問題，故我喜歡示範怎樣掌握遊戲，向子女分享我的想法，一起進步。

而他跟太太的育兒想法很一致，都相信遊戲是最自然的教育方式，例如他會跟細女玩大富翁，去啟發她對數學的興趣；子女年幼時學看時鍾，是分不到時針和分針關係，故他用一個無數字標示的真時鐘，在外面畫上圓環及填上數字，去教他們觀察和分別。

子女學業盡量自己教

他謂跟太太也著緊子女的功課，但總會輕鬆去面對，一對子女現在沒有補習，課外活動也全以興趣為主。

我和太太是分了科目，我負責數學中文，太太負責英文，平時只會問他們做晒功課未，但不會下下對功課。 現在他們沒有補習，我們盡量自己教，但有一天孩子若想提出希望提升，主動想去補，我們反認為這是小朋友主動，他們會比較珍惜，是應該支持。

他們也會要求有手機、電子遊戲機，但Kenneth早已看到電子遊戲威力太大，足以令小朋友可以足不出戶。

他們也會要求有手機、電子遊戲機，但我看到電子遊戲威力太大，只要一機在手，全天候下載遊戲，要鼓勵他們再嘗試其它新事，只會難上加難，我不想用電子遊戲代替自己，我不想他們童年是如此。

▲ 他跟子女常玩桌遊，增進感情和交流。(受訪者提供)

▲ 《Toy教—玩具設計師爸爸的玩具育兒大法》是他以設計師和爸爸的角度，與家長分享玩具在小朋友成長中的作用是甚麼，而父母又在當中應該扮演甚麼角色。(林宇翔攝)

讓小朋友有思考空間

談到選玩具，他笑謂自己一定不會縱容孩子，當小朋友逛玩具店時想買玩具，他便反過來，跟他們分析一副玩具的優點和缺點，並反問他們為何想買？是否肯定它是優質玩具及有沒有其它選擇？

討論過程可以教到他們事事要推敲，有時小朋友是見到人有我要有，或者當時這玩具很時興想買，但那是一時衝動，只要想一想那是否真的有需要，便會冷靜。但我也不是一味say no的爸爸，只是希望他們學會分析。

今天孩子的玩具數量龐大，Kenneth謂一到過年過節，身邊朋友及家人，一定有人送來大量玩具，故此他和太太很少買玩具，每次孩子收到玩具，也只可拆一件，其它等到他們有能力玩時才開，保持新鮮感。

選玩具我們一定不買貴價，不注重是否時興，或是否高科技玩具，只看當時是否合適他們程度和能力。

▲ 他為親子工作坊設計的DIY玩具：迷宮聖誕樹。(受訪者提供)

▲ 他謂木玩具也要精挑細選，他傾向選大品牌。(林宇翔攝)

記者：胡麗珊