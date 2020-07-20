【新冠肺炎】黃竹坑東華三院健逸之家照顧員染疫　最後上班日為7月15日

▲ （林宇翔攝）

本港第三波疫情嚴峻，確診個案滲入社區各行各業，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日新增73宗確診個案，為第1887至1959宗，66宗屬本地感染，7宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案情況。

張竹君指，本地感染包括一名於東華三院賽馬會健 逸 之家的照顧員（第1908宗），最後上班日為7月15日。她於7月17日被派往東華三院賽馬會朗逸居工作，一到步即需作檢測，結果呈陽性。當局正追蹤她是否與之前的院舍有關或是社區感染。

東華三院指，昨日（ 19 日 ） 下午獲悉東華三院賽馬會健逸之家 有 1 名照顧員確診。該名確診的照顧員負責一般照顧工作，工作期間沒有發燒和身體不適，並依足院舍既定防疫機制及指引工作，亦沒有外遊的紀錄。到目前為止，院舍內沒有院友或其他職員出現病徵。

院舍昨日獲悉事件後，已即時與衞生防護中心商討，該中心今日（20日）中午已派員到訪院舍作跟進。院方按既定機制及衞生防護中心建議，安排全部院友和職員進行病毒檢測，其中有 6 名同事被界定為密切接觸者，需待衛生防護中心作進一步指示進行檢疫隔離。

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記者：郭詩詩