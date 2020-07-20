【新冠肺炎】麥德羅確診持續發燒呼吸困難 施匡翹經理人為染病向公眾致歉

▲ 61歲麥德羅現時仍要住院。

施匡翹上周六（7月18日）証實確診新冠肺炎，她與經理人Apple及宣傳人員共3人確診，施匡翹成香港首宗確診藝人。另外經理人Apple的男友麥德羅亦確診，亦是另一名確診藝人，四人現正於隔離病房治療，麥德羅今日向傳媒發布住院照片，並透過錄音更新病情。

61歲歌手麥德羅，自上周六確診新冠肺炎後，現正在隔離病房的他，表示曾一度呼吸困難，病情反覆，令人擔心。

▲ 麥德羅表示現時仍有呼吸困難。（受訪者提供）

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在病榻中的麥德羅，透過錄音仍聽到有氣促，他透露仍有發燒及氣喘，雖然醫生打針後已減少咳嗽，但呼吸仍不太暢順，但他表示會努力繼續抗病毒。

麥德羅稱：「我還是忽冷忽熱、發燒，每日都要食退燒丸，且我血壓達180，所以要食降血壓藥，頭有少少痛，口腔好寡，經常，希望聽日會好啲。昨日有呼吸困難，多謝醫生幫我打咗支針，昨日打第一支，之後好少少，少了咳。今日未好轉，呼吸都是差不多，打完針沒那麼辛苦，之後隔日都要打，我會努力、加油抗病毒，多謝大家關心。」

▲ 施匡翹經理人及麥德羅女友Apple報平安。（受訪者提供）

另外，前日同告確診入院的麥德羅女友Apple姐（劉麗萍），以及Apple旗下歌手施匡翹（Zaina），今日亦分別透過語音訊息及相片報平安。

Apple姐說︰「好多謝大家關心，我仍在隔離病房，好彩冇乜唔舒服，冇發燒同咳，病徵乜都冇，精精神神。醫院好好每日幫我檢驗，而家我身體內嘅含菌量，有時多有時少，所以仍需要觀察，未需要用藥，希望大家平平安安。」

▲ 施匡翹現時仍在醫院。（受訪者提供）

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歌手施匡翹亦報平安，指自己身體沒有大礙，她在錄音中說︰「Hello，我係施匡翹，我嘅精神狀況同身體都良好，大家唔使太擔心。醫生幫我驗咗血，同其他樣本都係正常冇問題，至於深喉唾液樣本，等聽日再去檢測，後日有報告知道多啲資料，到時再update大家，希望大家注意身體，唔舒服嘅朋友快啲好番，大家一齊努力抗疫。」

而同公司的歌手謝高晉表示，已正在家居隔離，今日也受到衛生署通知，日內便要準備入隔離營。

有指麥德羅在發病前的14日潛伏期期間，曾經和多位藝人到尖沙嘴張公館飲酒飯敍，當中包括有吳卓羲、謝天華、蔡一傑、高鈞賢、鄧建明 (Joey Tang) 以及王秀琳 (Mango)。

其中謝天華向傳媒表示自己沒有發燒，沒有出現病徵及沒感到不舒服。另高鈞賢就為安全起見，會於去做檢測。

蔡一傑則透過公司回覆，指當日只是剛好在同一餐館，看到吳卓羲便合照，但未有見到麥德羅及Joey Tang，他會努力做好防疫工作。

▲ 麥德羅病情未好轉。（受訪者提供）

為公眾帶來不便致歉

而Apple早前亦為染疫向外界致歉，指：「鑒於近日公司宣傳部及藝人曾經於電台及電視台進行宣傳工作， 故很可能於潛伏期間已不幸將病毒散播，本人及同事們已即時盡最大努力通知各個可能受到影響之團體及人士，務求最大程度減低病毒繼續傳播之風險。

本人明白是次事件為各媒體及大眾帶來不便及擔憂，本人感到萬分抱歉，亦非常感謝各位送上祝福的朋友們，希望各位身體健康，同心抗疫。」