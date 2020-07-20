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【開心速遞】去年港姐季軍加盟《愛回家》 古佩玲家底雄厚實力強

娛樂 17:23 2020/07/20

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

2019年港姐季軍古佩玲在《愛．回家之開心速遞》出現。

《愛．回家之開心速遞》又有新角色登場，新面孔就是2019年港姐季軍古佩玲（Kelly）。昨晚（7月20日）《開心速遞》講朱凌凌（吳偉豪飾）靠哥哥朱天梯（梁証嘉飾）幫忙，成功飛甩李莫愁（張詩欣飾），而且更令李莫愁移情朱天梯。

不少觀眾都讚吳偉豪、梁証嘉、張詩欣演出精彩。同樣令人留意的是，Kelly古佩玲飾演大學同學，與朱凌凌十分投緣，Kelly有望成為《開心速遞》常駐演員，與「朱凌凌」吳偉豪組新CP。

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古佩玲與吳偉豪頗合襯。（影片截圖）

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傳古佩玲背景勁

今年只20歲的古佩玲在去年參加港姐入行，一直有指Kelly背景十分強大，去年港姐競選，她在賽前以176 萬票奪得由網民投選的「今日頭條最喜愛香港小姐」先拔頭籌，當時傳其父為她用人脈造勢。

之後在競選當晚，古佩玲踢走大熱之一的蔡嘉欣，殺入三甲奪季軍。

古佩玲在港姐競選中表現不俗。（經濟日報圖片）

不清楚父親生意詳情

曾有網民爆料稱Kelly的父親是內地前幹部後從商。在去年香港小姐競選，已有媒體問及她的父親是否幹部，當時她稱聽到有關傳聞後，自己也被嚇一跳，她表示家人全為香港人。

至於父親是否在內地經商，古佩玲回答：「不清楚，他周圍飛。」至於父親做哪行生意，並笑言因為沒有問過爸爸，她自己不太清楚。

古佩玲家境富裕。（取自古佩玲IG）

事實年紀輕輕的她，在競選當晚整體表現算淡定，言談舉止亦有表現出有教養。

而在古佩玲的IG生活照所見，她家住大宅，並擁有不少名牌，平時四處常旅遊，是位好動的活潑女生。

撰文 : TOPick柴犬出動

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