【新冠肺炎】衞生署化驗室走廊疑放滿深喉樣本　張竹君：會盡量安排適合地方儲存

▲ 張竹君指，衞生化驗服務處現時每日處理逾7000個樣本。（程志遠攝）

本港第三波疫情嚴峻，有人在「公務員secrets」中公布一條短片，片中顯示大量深喉唾液樣本被放在化驗室辦公室的通道外。衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，衞生化驗服務處現時每日處理逾7000個樣本，會增加和調配人手應付有關工作，會盡量安排適合的地方儲存未進行化驗的樣本。

她明白市民擔心疫情再爆發，想知道自己有沒有感染，如果是一個密切接觸者或家人感染，更要加倍小心，有不適應立即求醫，如果住在黃大仙區的居民，有任何不適應盡快求醫；若本身沒有病徵人士，只想了解自己是否有感染，建議不要進行化驗，否則只會搶走有病徵人士的名額和服務，延誤有需要人士接受測試和治療的時間。

對於有專家認為疫情持續惡化應實施「禁足令」，張竹君指，如果情況繼續惡化，政府會推出更嚴厲的措施，如外國的禁足令，但不希望出現上述情況。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：陳子謙