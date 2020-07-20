涉破壞天后站售票機屏幕　兩青年認刑毀判服務令

▲ 兩名被告於東區裁判法院，各被判200小時社會服務令及罰款500元。（經濟日報資料圖片）

兩名青年於去年9月15日在港鐵天后站內，分別用扳手破壞敲打售票機屏幕，及將不明物料塗在增值機的紙幣入口處，早前承認刑事損壞等罪，還柙至今（20日）午於東區裁判法院判刑。裁判官指兩人年輕及有良好背景，各判200小時社會服務令及罰款500元。

被告李學文（23歲）及許嘉喬（22歲），分別報稱醫療器材維修技工及學生，早前同承認1項刑事損壞，以及各承認1項進入及乘坐交通工具而沒有繳付車費罪。

辯方今天補充求情時指報告正面，感化官建議判處被告社會服務令，而且兩人均及早認罪。其中首被告代表大律師提及首被告背景良好，所從事的職業亦與前線醫護有關。

裁判官判刑時指，兩名被告在最早階段認罪，反映了兩人的真誠悔意，考慮到兩人年輕，早前亦已還押14天，並就案中損壞的物品賠償超過4萬元，加上兩人報告正面及獲得家人支持，最終判處兩人200小時社會服務令及罰款500元。

案情指，於2019年9月15日，在港島區有人參與未經批准的遊行，其後有人堵路。兩名被告於同日在港鐵天后站內，李用扳手破壞敲打售票機屏幕，許則將不明物料塗在八達通增值機的紙幣入口處，過程被兩名警員目睹及被站內閉路電視拍攝下。兩名被告同日晚上於九龍灣站被捕，當時兩人八達通沒有入閘記錄。

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記者：王仁昌