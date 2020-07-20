【新冠肺炎】荔景紀律部隊宿舍家庭群組增至9人　張竹君指沒有警員染疫

▲ （程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（20日）新增73宗確診個案，為第1887至1959宗，包括7宗輸入個案，39與早前個案相關，及27宗無源頭個案。其中曾到葵芳潮庭及荔景紀律部隊宿舍的家庭群組再多3人確診，累計增至9人。

【新冠肺炎】荔景紀律部隊宿舍疑爆家庭群組 大廈大堂貼告示：其中10名出席聚會人士染疫

今新增個案為第1912，1920，及1954宗，張竹君指未發現有紀律部隊人士確診，但未知是否有密切接觸者為紀律部隊人士。

被問到為何署方未有交代相關宿舍及到場派樣本樽，張竹君指由於該大廈未有多於一個單位出現確診人士，故「未輪到佢」。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文