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【新冠肺炎】荔景紀律部隊宿舍家庭群組增至9人　張竹君指沒有警員染疫

社會 17:34 2020/07/20

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（20日）新增73宗確診個案，為第1887至1959宗，包括7宗輸入個案，39與早前個案相關，及27宗無源頭個案。其中曾到葵芳潮庭及荔景紀律部隊宿舍的家庭群組再多3人確診，累計增至9人。

【新冠肺炎】荔景紀律部隊宿舍疑爆家庭群組　 大廈大堂貼告示：其中10名出席聚會人士染疫

今新增個案為第1912，1920，及1954宗，張竹君指未發現有紀律部隊人士確診，但未知是否有密切接觸者為紀律部隊人士。

被問到為何署方未有交代相關宿舍及到場派樣本樽，張竹君指由於該大廈未有多於一個單位出現確診人士，故「未輪到佢」。

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記者：鄧凱文

紀律部隊 香港 葵芳 荔景 新冠肺炎疫情

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