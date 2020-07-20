【新冠肺炎】張竹君：難憑單日宗數評估疫情趨勢　如持續上升不排除要封城

▲ 張竹君認為如個案持續上升，或需加強控措施包括「封城」。

本港今日再多73宗確診新冠肺炎個案，當中66宗屬本地感染個案，較昨日新增逾百宗個案稍回落。衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為不能靠單日宗數評估趨勢，未來數日仍需持續觀察，如個案持續上升，或需加強控措施包括「封城」。

【新冠肺炎】本港新增73宗確診個案包括66宗本地感染 另有46宗初步確診

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今下午交代疫情時，被問到今日新增宗數較昨日少是否疫情有回落，她稱不能靠單日宗數評估趨勢，因感染後有潛伏期，認為未來數日仍需持續觀察走勢。

【新冠肺炎】若每日過百宗公院一周內「爆滿」 許樹昌：或需實行「禁足令」

至於如疫情持續，需否如港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議實施禁足令？張竹君亦稱，如個案持續上升，或需加強控措施，包括「封城」(lockdown)。

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記者：陳正怡