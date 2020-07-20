【新冠肺炎】TVB加強防疫下令員工戴口罩　繼續不接待傳媒再封城兩日

▲ 無綫繼續封城多兩天。

女歌手施匡翹於本月18日証實確診新冠肺炎，由於她跟宣傳人員曾到TVB出席活動，故TVB同日生宣佈「封城」，除了進行大規模消毒清潔外，於19日及20日兩天，不接待駐台記者進入電視城。

而TVB今日（7月20日）發出通告，明天（7月21日）及後天（7月22日）繼續「封城」，亦要求員工於公司戴上口罩，減低傳播風險。

▲ 早前無綫進行大家規模消毒。

TVB今日在對外發放最新消息，內容如下：

為防止疫情擴散及因應政府的收緊措施，同事在公司範圍的室內公眾地方(例如：辦公室、會議室、錄影廠、化妝及服裝間、服裝倉、公眾走廊、升降機內等)，均須佩戴口罩。同事在各員工餐廳亦必須佩戴口罩（飲食時除外）。 另外，同事乘搭員工巴士時，都必須一直佩戴口罩及嚴禁在車上飲食。 因疫情仍然嚴峻，為減低病毒傳播風險，本台週二(21日)至週三(22日)仍不接待駐台記者進入電視廣播城。往後之宣傳活動安排會另行通知，敬請各駐台記者注意。 防疫措施不容鬆懈，大家齊心抗疫，才能減少傳播風險。

TVB藝員們也遵照守則，於錄影時也戴著口罩出鏡，昨晚（7月19日）直播節目《東張西望》、《TVB傳情馬來西亞》的主持及嘉賓均戴上口罩，做足防護措施。

女歌手施匡翹於本月18日証實確診新冠肺炎，其經理人Apple及宣傳人員共3人確診，施匡翹成香港首宗確診藝人。至於經理人Apple的男友麥德羅亦確診，今日更有指麥德羅病情反覆。