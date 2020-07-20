【新冠肺炎】領展為慈雲山中心、鳳德及彩雲商場全面消毒

▲ 領展旗下慈雲山中心於7月17日及18日舉行全場清潔日，期間全場以噴霧消毒。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情反覆，領展旗下慈雲山中心於7月17日及18日舉行全場清潔日，期間全場以噴霧消毒； 另外應40多家商戶要求，領展已免費安排承辦商於其店內噴霧消毒。

慈雲山中心於清潔日期間亦有執行多項額外清潔及消毒措施，包括於公眾較多接觸的位置噴上抗病毒塗層、為空調系統過濾網消毒，並以1：49稀釋漂白水抹淨全場。



領展表示，因應近日病毒傳播風險上升，早前有新冠肺炎確診患者到訪的黃大仙鳳德商場及彩雲商場，上周同樣已完成全面噴霧消毒。慈雲山中心的額外清潔及消毒措施，以至防疫進場管理措施，同樣會於鳳德商場及彩雲商場實施。同時，領展亦已進一步加強旗下各區其他商場的清潔及消毒工作，以保障顧客及商戶安全。

領展又指，為加強防疫，管理處亦會執行額外措拖，包括所有領展職員及承辦商員工上班前均須量度體溫，上班期間須佩戴口罩；領展已呼籲所有租戶及街市檔戶採取同樣措施。

在一些位於病毒傳播風險較高地區的商場及街市，例如慈雲山中心及街市、樂富街市、彩雲街市及鳳德街市等，會實施人流管制，設置指定出入口，並為訪客量度體溫。進入有關物業人士須佩戴口罩，如有發燒徵狀（37.5°C或以上）不可進入。

亦於部分商場或街市主要出入口引入人工智能體溫監測系統，一旦發現訪客沒有戴口罩或體溫異常，可以馬上發出警告，以便處理。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴