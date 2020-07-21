【淘寶神器】淘寶電動魚哄小朋友睡覺　媽媽群揭電動魚熱溶膠安全性成疑

▲ 外型可愛的電動魚哄娃神器獲網民大讚，也有網民質疑它的安全性。

哄小朋友睡覺是非常困身又具挑戰性的任務，有網民發現淘寶有可愛的電動魚哄娃神器，電動魚會震動及播兒歌，模仿媽媽輕拍小朋友哄他們睡覺的情況。帖文一出，很多網友都大讚淘寶電動魚實用及很搞笑，亦有網民指淘寶電動魚的安全成疑。

有網民在淘寶開心Share Facebook群組發文，表示從內地社交平台「小紅書」見到這哄娃神器，覺得好好笑。他又指這電動魚外型太真實，有點被嚇倒。想了解有沒有人買了，有沒有效果。

帖文中包括一條影片及一張電動魚哄娃神器的宣傳相片截圖，宣傳相片指電動魚可搖控、可播兒歌、可讓孩子學說話，價錢由人民幣17.8至65.8元不等。

影片中示範電動魚在哄小朋友睡覺的情況，家長可把電動魚放在小朋友的大腿、背部及臀部，電動魚會示斷拍打，猶如媽媽輕拍小朋友身體，哄他們睡覺。

網民見到這治癒的畫面，不禁大讚它仿真的外表及功能很可愛，有網民留言「湊緊BB既，就會完全明白」，暗示哄小朋友睡覺一點也不容易。

另外，有網民表示「我屋企貓狗可能中意」，連寵物都喜歡。

可是，有一位網民留言並上載媽媽群的截圖分享，指群友表示，這些電動魚過熱，熱溶了一些膠，勸各位如果買給嬰兒用要考盧清楚。

截圖中顯示該電動魚的肚裡盛載電磁的膠盒熱溶了，有打算買電動魚的網民看見便取消購買念頭了。

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責任編緝：王芷瑩