中大專業進修學院放榜日將設網上學位確認　尖沙咀報名中心維持開放

▲ 中大專業進修學院放榜日將設網上學位確認。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）周三（22日）放榜，香港中文大學專業進修學院（CUSCS）因應疫情，將於放榜當日以網上形式進行確認學位、入學申請等事宜。

已獲「有條件取錄」的學生當天可憑電話短訊或電郵連結直接確認學位；其他學生亦可透過「CUSCS網上系統」網上申請入學，無需親臨報名中心。

學院亦特別設立Zoom網上課程諮詢專線，於7月22至31日（7月26日除外）期間，由學院講師即時解答有關課程及升學問題。

為協助少量有需要親身處理確認學位及報名事宜的學生辦理手續，學院同時仍會開放尖沙咀東海報名中心。為有效控制人流及確保社交距離，每名申請同學最多由一位親友陪同，以保障中心使用者的衛生安全。

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記者：陳梓蔚