【鼻敏感】父母患鼻敏感遺傳子女機率近7成　浸大中醫教7招預防鼻敏感

▲ 浸大中醫教7招預防鼻敏感。

鼻敏感有無遺傳性，目前還無可靠數據與基因研究可以證明。有資料（中華醫學研究雜誌，2007年7卷11期）認為，變應性鼻炎與遺傳因素有關，是一種複雜的多基因遺傳性疾病，但目前尚未發現具體的遺傳模式與特徵。

從臨床發病情況來看，一個家庭中多人同時患有鼻敏感的現象較為常見，尤其是當父母患有鼻敏感，其子女患有鼻敏感的情況甚為多見。而且，鼻敏感屬於過敏性疾病，過敏性體質者更易患病，這種過敏性體質往往有一定的遺傳性與家族性，因此認為鼻敏感亦有一定的遺傳傾向。

一般認為，父母雙方均患有鼻敏感，其子女患鼻敏感的機率大約有70%。父母雙方有一方患有鼻敏感，其子女患病率大約有30%至50%的機率。

要預防鼻敏感，應注意哪些生活細節？

日常生活中，避免接觸變應原（過敏原）對於防止或減少鼻敏感的發作有一定的效果。一般來講，應注意以下幾個方面：

保持室內清潔，防止塵埃飛揚，打掃衛生宜用吸塵機，不宜使用掃爪掃地。

保持室內空氣新鮮，使用具有空氣清潔過濾功能的空氣清新機。

保持室內、乾濕度適宜，浴室乾爽，使用溫度調節器，保持室內濕度在60%左右。

臥室使用無致敏性的床單、被褥、床墊、枕頭，經常用熱水清洗床單、枕巾、衣物。盡量不要在室外晾曬被褥，以免黏附花粉、塵埃等致敏原。

室內不宜使用地毯與養殖花草，不宜擺放絨毛類玩具。收拾好書籍、小物件等，防止黏附致敏原。

花開與多塵季節，應密閉門窗，防止花粉、塵埃等致敏原飄入室內。

不宜飼養皮毛類動物。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編緝：羅嘉欣