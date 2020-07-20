66歲男子疑食魚致雪卡毒素食物中毒　1.5小時後現噁心及口部麻痺

▲ 衞生防護中心正繼續調查事件。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（20日）正調查一宗懷疑雪卡毒素食物中毒個案，一名66歲男子上周五（17日）在家晚膳期間吃魚，約一個半小時後出現噁心及口部麻痺等病徵。病人沒有求醫，情況穩定。



初步調查顯示，病人上周五在觀塘秀茂坪街市購買所進食的魚。衞生署已通知食物環境衞生署有關個案。



雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。魚越大，含毒量亦可能越高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。



受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。此外，煮食不能將毒素分解。

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責任編輯：蘇文軒