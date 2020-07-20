深水埗基愛小學三年級生及家長染疫　校方：確診學生停課前曾回校上課有戴口罩

▲ 聖公會基愛小學昨（19日）公布，一名就讀小三的學生及其父母均已確診或初步確診新冠肺炎。（校網截圖）

新冠肺炎疫情嚴峻，位於深水埗的聖公會基愛小學昨（19日）公布，來自同一家庭的兩名學生，當中一名就讀小三的學生及其父母，均已確診或初步確診新冠肺炎，餘下一名小二生則暫未有檢測結果，該兩名學生在7月10日停課前均有回校上課，期間一直戴上口罩，並遵守學校防疫安排，而校方暫未收到該兩班同學有不適的報告，並已於昨日起關閉校舍，直至另行通告。

據學校昨日發出通告指，前日（18日）晚上接獲學生家長通知，所涉及的兩名學生分別就讀2A及3D班，其父於7月14日初步確診，母親及就讀3D班的學生隨後於7月18日確診，而就讀2A班的學生正在檢測中，暫未有結果。校方表示，收到檢測報告後將會盡快透過學校網頁及eClassAPP發佈最新消息。

校方指，為安全起見，會聘請專業的清潔公司為校園進行一次大清潔及消毒，而停課期間，學校亦將加強校內的清潔及消毒工作。學校亦由昨日起暫停開放校舍，籲學生及家長切勿回校，直至另行通告。

校方亦提醒，如學生及家長有身體不適，應盡快前往就近醫院求診及進行檢測，期間校方會密切監察校內師生的健康情況，如有任何特別情況均會盡快透過校網及eClass APP 公布。

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責任編輯：馮琪雅