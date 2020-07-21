【明星理財】樂瞳做老闆賣洋酒　慳妹投資有法無懼逆市創業

▲ 網上創業賣洋酒親力親為，樂瞳投資六位數不怕蝕錢。

提起樂瞳，許多人第一印象還是她演「學生妹」的代表作《點解阿Sir係阿Sir》，又或者是她嬌小卻姣好的身材。外型仍然少女味十足的樂瞳已屆33歲，說得上是「輕熟女」，大膽的她想要傾出大部份積蓄在逆市創業，近日升格為網店老闆娘出售洋酒，更表示與其買「納米單位」，倒不如放手一搏：「就算最後蝕錢，至少能賺到經驗。」

樂瞳的洋酒網店命名為「Mi Musa Del Vino」，是繆思（Muses）、女神的意思，希望能夠為男士選擇合適的洋酒送給對方心中的女神，又或者是為喜歡飲酒的女生推介好酒：「因為在我心中每個女生都是女神。」

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▲ 樂瞳一度被封為「高登女神」。（陳國峰攝）

樂瞳曾被網民封上高登女神、性感女神等稱號，由過往被大批工作人員簇擁、性質較為被動的藝人身份，轉為凡事親力親為、需要主動接洽客人的網店老闆。

她亦坦言，曾擔心會否難以跨過這種心理障礙，幸樂瞳發現原來自己很喜歡跟客人距離很接近的感覺。

樂瞳：「喜歡向大家派卡片、以新的身份介紹自己。當下不會想起自己藝人的身份，只想將好東西推介給客人，同時我又像一個學生、初哥，不介意大家給我意見。如果要創立新事業，一定要放下包袱、全程投入。」

為圓夢不怕蝕錢

樂瞳透露是次投資花費了大部份的積蓄、達六位數字，在這疫情嚴重的逆市下創業，相信大家都一致認為這是冒險的做法。

可是樂瞳覺得就算最後蝕錢也值得：「即使我有能力買磚頭，但可能只能買到很細小的單位，倒不如把錢投資到一直想做的事情上，就算最後蝕錢，至少能賺到經驗。我已經三十多歲，再不放手一搏，晚一點風險只會更高。」

▲ 正在修讀WSET課程的樂瞳，希望將來能夠進修更多有關品酒的課程。（受訪者提供）

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自稱過去是「月光族」的樂瞳，還在大台時收入不高，更以「拮据」形容：「當時在舊公司時，沒多餘錢去投資，亦沒太多時間去想別的事情。我腦容量很小，是很難一心多用的人。反而離巢後，開始存了點錢，才想投資小生意的可能。」

去年年中，樂瞳與友人合辦健康產品的網店，成為她的「創業踏腳石」。

她說：「那個生意給了我一點知識，幫助我再創另一門生意。反觀最『窮』時，沒去想其他可能，當你戶口只得幾百元，只會希望下個月能夠平安地度過。反而是後來認識和接觸到另一層面的人，他們會令你有創業的想法。」

▲ 樂瞳的健康產品網店仍在營運中。（陳國峰攝）

喜歡唱歌演戲而入行任歌手和演員，現在又因為喜歡品酒，而成為了賣酒網店的老闆娘。

樂瞳自認是個慳妹，平時收入約四成給予媽媽作家用，四成用作店舖營運，剩下兩成當作日常開支：「我不是花太多錢的人，很多時出街食飯朋友都很慷慨會請客，服裝有贊助，沒有特別地方需要花費。」

周遊列國並非「離地」

樂瞳會把錢存起來當作旅行資金，希望能夠參觀更多的酒莊：「許多人覺得我常周遊列國，過著『離地生活』，其實旅行時去了許多酒莊，過去又修讀了與酒相關的課程，很希能夠將興趣轉為事業。同時想告訴大家，數百元預算都能買到一支好酒。」

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▲ 樂瞳曾經到訪許多酒庄。（受訪者提供）

她憶起去年於歐洲旅行時，在餐廳內品嚐了一支很好喝的香檳，最後成功洽談到代理權。

那支香檳在樂瞳的店內有售：「這件事對我來說很有意義，旅遊是為了擴闊眼光，在遊歷中亦要保持思考。最幸福的是我兩個事業：演員和歌手都是我的興趣，現在做酒也是我好喜歡的東西，所以有信心和熱誠把這件事做好。」

樂瞳的網上洋酒生意至今開業才一個多月，幸運地生意不俗，反而是預貨量不足：「過去一個月已補了3次貨，有兩支酒更曾經賣斷市。因為歐洲來貨運輸需時，加上疫情問題，可能要等數星期才到，每個星期都好擔心不夠貨賣。」

樂瞳自認保守，擔心入貨太多會「壓貨」賣不掉，又覺得太保守不行，這段時間還在學習和摸索中，幸獲身邊有經驗的好友給予意見和支持。

▲ 樂瞳希望以「Wine Lover」的身份向客人推介小眾洋酒。（陳國峰攝）

凡事親力親為

店舖內的大小事務均由樂瞳親力親為，她說除了有位同事幫忙處理物流和網頁，其餘部份例如包裝、設計、卡片、入貨、客服等全都是自己一手包辦。

她說：「基本上每天都在回覆客人問題，過程中每個客都得來不易。開業只有很短時間，已有回頭客訂了兩、三次，真的很開心，同時開始對自己有點信心，感謝他們信任。因為他們並非我的fans，是真心信任我的選擇。」

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▲ 接近所有工作由樂瞳一手包辦。（受訪者提供）

樂瞳的卡片上印有的是她的直線電話，身為公眾人物會否擔心遇到狂迷騷擾？

樂瞳反而更加記得客人對她說過的窩心說話和建議，同時透露曾遇過粉絲借電話聯絡她表露愛意：「我會禮貌地回覆說不好意思，這是工作電話，如果真的買酒再找我吧，幸好他們真的很自律，不會再找我。」

年輕一點的時候，樂瞳視置業為人生其中一個目標。

現在身份轉為「老闆娘」後，直言心態也有改變：「希望快點開到實體店，做到以酒會友這回事。下一步可能是酒莊？哈哈。如果趕得上樓價，也希望能買到個小單位，但還是較想要實體店能夠面對面向客人介紹產品。」

髮型：Jay @ Hair Festival Walk

服裝：MZJJ

場地：Amelia @ Habour City

記者：陳心怡

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