【逆流人生】會考0分靠毅力成博士　心理學家分享「學與習」讀書心得

▲ 彭學海由當年會考滿江紅，到赴美國攻讀心理學博士，毅力十足。

中學文憑試（DSE）明天（7月22日）放榜，考生和家長們心情一定忐忑緊張。其實一試未必定生死，心理學家彭學海博士，當年會考滿江紅，多番磨練下決心改變現狀，如今已是博士級首席註冊臨床心理學家。世上從來無不勞而獲，他的奮鬥故事離不開努力兩字，值得各位借鏡。

小時候的彭學海家住柴灣徙置區，家人由國內來港，父母學歷分別是小六及小四，他們對子女成績從不過問。「我從無為自己定立期望，也毋須跟隨任何標準去做，成績一向麻麻，小學時徘徊中後，中學時更差至後幾個，功課抄同學，考試無溫書，返學校都是踢波。」

他上有姐姐下有弟弟，姐姐成績優異，為何來自同一家庭有如此大分別？「我小時候會嬲家裏無支援，中學時嬲學校，無力感很重，成績墮後與同學差距愈來愈大；大時嬲社會，其實所有後果都是我自己造成的。」

▲ 心理學家彭學海博士說自己不是特別喜歡心理學，只是希望藉此改變自己。（陳國峰攝）

工作突然被辭退

他學業遜色仍考畢會考全部科目，是作為中學生涯一個完結，但成績強差人意，會考0分，無一科合格。出來社會就業，覓得一份4,000元的書店銷售員工作。「猶如雜工，教科書重甸甸的搬運和執拾，好辛苦，搵食好艱難。」唯一好處是搬運得多，身體變得強壯，是他始料不及的。

逐漸適應了工作，但有一日老闆指生意欠佳把他辭退。「覺得一瞬間可失去一切，見工時拿履歷出來，也不想面對。」然後兩年內漂泊於銀行客戶服務部、餐廳侍應、辦公室助理等工作。「年輕人心不定，但成績欠佳，都只是無定向不斷轉工。」

以環境改變自己

彭學海做辦公室助理期間，和一直有聯絡的小學補習老師聊起，羨慕老師的兒子已升讀UCLA（美國加州大學洛杉磯分校），因着自己工作不如意，十分嚮往到美國升學，彭學海決意改變命運和前路，計劃重新自修，這念頭成為他人生的轉捩點。「我是軟弱的人，想用環境改變我。」

▲ 往美國求學，彭學海人生有了翻天覆地改變。（被訪者提供相片）

把心一橫到美國留學，家人反對下他依然起行。他先考托福試，成績合格先申請入讀美國的社區大學選修電腦，惟頭一年成績GPA只有一點幾，科目成績不是E就是F，學校發出最後通牒要3個月內GPA必須至少合格，否則要退學。「人家留學是早有準備，我是鹵莽行事，身處環境是全英文，無論上課和生活對我都很有困難，愈受壓迫我愈會想辦法尋求突破。」

學與習的次序

他望着那封「警告信」想到天光，該怎麼辦呢？覺得不能空手而回，不只是浪費了金錢，也糟蹋了這大好機會。他改修自己較有把握的社會學及心理學，並參考了同房成績超卓同學的讀書方法：上課前先複習課本內容。「原來課本每一章節都有關連，把它弄清楚就能融會貫通。」

知易行難，彭學海自此「的起心肝」每天都到圖書館、咖啡室溫習、做功課。「學習分學與習，先學後習全世界都是這樣，這對於成績較好的人能事半功倍，成績差的人在學那部分沒學好，宜先從習入手，把考試題目不斷練習。先是囫圇吞棗，看不明白就先看答案，再把問題推敲和了解，答題時也要答到題目的重點，答案要濃縮。」

贏在起跑綫 輸在終點綫

日復日這樣做，必須付上極大恒心。幾個月全天候埋首課本中，他的努力得到回報，下季度再考試，GPA已躍進至4，幾乎所有科目都是A。後來學業猛進，更修畢博士學位，成為臨床心理學家。

▲ 他在美國從事臨床心理諮詢及治療教育工作逾16年。圖為2006年在美國Valley Children's Hospital任職時攝。（被訪者提供相片）

他說贏在起跑綫，輸在終點綫的例子多的是，他接觸的個案十分常見。「人生應是全面計算的，不是只睇眼前的成敗。過去固然是重要的，有過去才能接受現在的自己，不過毋須太介意過往或否定自己，應以正向的方法解決。」與明天DSE放榜的考生共勉之。

博士愛打機

彭學海愛打機，甚至是網上打機群組盟主，最愛玩策略遊戲。家長們最怕子女打機上癮。「重點在沉迷至哪個程度，尤其是打機的次數及影響深度，例如打到失去自我控制能力、影響日常生活如上不到學、返不到工、因課金買裝備而欠下債務。」他說很多個案，多是家人帶來求醫。

他不會直接叫當事人不要把焦點放在手機上。「你叫他不要打機，對方理性是知道，但實際上做不到，一個人很鍾意做此事，要人改變，不能一下子100%更改，不如從次數及節奏去調節。等於小朋友考試考到50分，會對他說下次考55分，而不會要求100分，這是不切實際的期望，不如拆細慢慢建立、改變。」

撰文：周美好