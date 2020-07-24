【疫境求存】觀塘「學生飯堂」疫情寒冬苦撐　好老闆倒貼蝕足30萬決不炒人

▲ 觀塘「南園餐廳」老闆肥佬的客人主要是學生和街坊，自疫情爆發後生意一落千丈，但他寧願蝕錢也要保住員工飯碗。

新冠肺炎疫情一波未平，一波又起，限聚令下食肆受重創，更將靠做街坊生意的老牌食肆推向結業邊緣。位於觀塘區的人情味大排檔「南園餐廳」，歷兩代經營，30多年來陪伴街坊及學生成長，但自疫情後生意銳減，至今蝕了30萬，第二代老闆「肥佬」為保住員工飯碗，堅決不裁員、不倒閉。

在多元化食肆競爭下，老字號茶記已買少見少。位於觀塘瑞和街街市4樓熟食市場的茶記「南園餐廳」，1983年由老闆「肥佬」的爸爸在街邊開檔，1988年因街邊檔拆卸，搬上去瑞和街街市經營至今。

▲ 「南園餐廳」在83年由肥佬的父母開業，88年搬上街市現址，現主力由兒子肥佬打理。（湛斯雅攝）

養3隻貓店長嚇走老鼠

一聽到街市熟食市場，很多人都以為「濕笠笠」、衛生差，筆者緩緩步入，發現冷氣足，乾淨企理，還有3隻貓店長坐陣嚇走老鼠，最威水就是黑白貓「三寶」。

以前街市老鼠多、不怕人，身形有如手板大隻，但三寶都能捉出來。我還見過3隻貓圍一隻大老鼠，下場都是拜拜，故自養貓後老鼠不敢再來。

▲ 貓店長三寶有不少捉老鼠戰蹟，嚇到老鼠不再出入熟食市場。（湛斯雅攝）

重視衛生頻頻大清洗

肥佬為養貓租多個檔位，午市就將貓籠搬入去，開多張枱。養貓6年，肥佬每月約花3,000元讓牠們好食好住，「這些貓很好，很少病痛。」

做食肆兼養貓咪，肥佬特別重視衛生，密密清洗貓籠、換貓砂、抹地，「不能令地方臭，尤其我們做食肆的，養得貓就有責任搞好衛生。」

▲ 疫情下食肆堂食生意慘淡，人人安坐家中不再外出。（黃建輝攝）

外賣平台抽佣25%難負擔

近月一場新冠肺炎來襲，政府實施限聚令，枱與枱之間要有1.5米距離，近日更呼籲少堂食多外賣，令原本生意走下坡的南園餐廳，經營環境雪上加霜，肥佬和貓店長大部分時間凝望空櫈。

做外賣成本好重，一碟炒飯40元，（外賣平台）抽（佣金）25%，即是抽10元，只收30元怎樣做？

▲ 到南園必叫杯絲襪奶茶。（黃建輝攝）

老臣子體力不繼難送外賣

南園目前全職連兼職員工有7人，連同肥佬及父母共10人，每位員工都是做了十幾廿年的老臣子，「阿姐腳骨力不好，附近多唐樓，行上6樓送外賣命都無。」肥佬計過數，請一個雜工時薪55元，一個外賣叫100元送去月華街，來回都要半小時，不划算。

我知停業是最好，只是交租，但我不能停，不能炒人，個個都有頭家，做人不可以這樣！

▲ 在疫情下南園客量大減，為保員工飯碗，老闆肥佬寧願倒貼也要堅持下去。（黃建輝攝）

歷代香港風波 今年最重創

見證過97年金融風暴、03年沙士、08年金融海嘯，至今年新冠肺炎，肥佬坦言今年生意最差。主力做早午市的他，每日只做5、6,000元生意，但人工開支每日約4,500元，還有燈油火蠟、食材、原料、租金，已不計自己人工，肥佬每日要帶數千元積蓄倒貼，希望政府可以加強援助。

馳名觀塘學界 平靚正見稱

「南園餐廳」在觀塘中學學界馳名，附近有多間中學包括觀塘瑪利諾書院、新生命教育協會呂郭碧鳳中學、高雷中學、地利亞修女紀念學校（協和）等，南園以抵食見稱，30多元有飯有湯有糖水有飲品，保證夠飽，以焗飯、豬扒飯、豬扒包最受學生歡迎。

▲ 肥佬陪著區內很多學生長大。（受訪者提供相片）

在疫情之前，肥佬對學生更特別派發學生限定小食，有咖哩薯角、麥樂雞等，6、7人一起光顧就送一碟，惟疫情下不得不暫停。

訪問當日疫情緩和復課，有不少男學生光顧午市，一枱6個男學生肥佬亦相當熟絡。一名不願透露名字的男學生點了茄汁豬扒飯，自言每日都光顧，大讚平靚正。

「他們光顧了3年，中二食到中五，暑假後升中六。」本身育有一子一女的肥佬，當學生也是自己的孩子般看待，經營30多年，見證了數以千計的孩子成長。更多肥佬與學生及子女的故事，請看下一集專訪。

▲ 肥佬育有一對廿多歲的子女，肥佬認為做飲食太辛苦，毋須子女繼承檔口。（受訪者提供相片）

學生客復課未盡歸來 僅高峰5分1

闊別學生幾個月，肥佬笑言很掛念一班學生熟客，覺得他們長高了、發胖了，「個個在家『吽』到肥」。肥佬指以往來光顧的學生很多，兩三間學校共約有400人一日，現在變得好清閒，一日都做不到80人。幸觀塘重建附近多了地盤，靠地盤工撐起生意。

可惜復課不足一個月，疫情再度爆發，政府宣布提早放暑假，肥佬不禁搖頭歎息，4人限聚令又如何？

都沒有那麼多人上來，有5個人來就分開坐囉，好多位。

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記者︰林綺玲