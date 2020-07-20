警調查薄扶林3宗毒狗案　懷疑有人路邊放置毒餌

▲ 警方接獲三宗報案，指有狗隻於薄扶林貝沙灣路、沙灣徑、域多利道、數碼港道一帶，懷疑進食放置路邊的毒餌後，中毒身亡。(資料圖片)

警方於今(20日)表示，於7月12日至14日，警方接獲三宗報案，指有狗隻於薄扶林貝沙灣路、沙灣徑、域多利道、數碼港道一帶，懷疑進食放置路邊的毒餌後，中毒身亡。

警方指，十分重視所有殘酷對待動物的案件，今天西區警區刑事部聯同警民關係組、港島總區防止罪案辦公室及機動部隊到案發地點一帶進行搜證及防罪宣傳的行動。

▲ 今天警方到案發地點一帶進行搜證及防罪宣傳的行動。(資料圖片)

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年；警方再次提醒任何人切勿以身試法，向殘酷對待動物說不。

市民如有任何消息提供，可致電36606611及36606695，或電郵wdist-dcs-1-office@police.gov.hk與西區警區重案組第一隊聯絡。

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責任編輯：洪芷晴