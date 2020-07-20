【新冠肺炎】政府為10萬名物業管理員工提供免費檢測　費用由防疫抗疫基金資助

▲ 政府將為10萬名物業管理員工提供免費檢測。（資料圖片）

民政事務總署（民政總署）與香港物業管理公司協會（物管協會）合作，今日（20日）推出計劃，為前線物業管理員工，如保安員和清潔工等，安排由檢測承辦商提供的新冠肺炎檢測服務。

民政總署發言人指，由於本港疫情嚴峻，為加強防疫抗疫工作，政府決定為較高風險群組進行病毒檢測，以保障公眾健康，當中包括為前線物管員工提供自願性質的一次性免費病毒檢測服務。



計劃的目標對象為約10萬名在私人住宅、商業、工業和綜合用途大廈工作的前線物管員工，以及6萬多名在各政府部門、房委會及房協轄下建築物工作的前線物管員工，而實際可接受檢測的人數需視乎整體檢測能力。員工參與「物管檢測計劃」是完全自願的，檢測費用將全數由「防疫抗疫基金」資助。



在計劃下，物管協會將安排檢測承辦商提供一站式採樣及檢測服務。檢測承辦商會派員到有關物業，派發樣本瓶予員工以收集深喉唾液樣本，並會於隨後1至2日收回樣本進行檢測。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。



計劃會優先為在九龍東的住宅、商業大廈、商場及有關設施工作的前線物管員工進行病毒檢測，以加強防疫，保障在該地區工作的物管員工和市民。檢測承辦商已於上周五（17日）前往油塘派發樣本瓶，並於今日收集樣本作檢測。

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責任編輯：陳梓蔚