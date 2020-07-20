東區醫院外科病房一病人初步確診　同病室10名病人需隔離

▲ 東區醫院外科病房一病人初步確診。（經濟日報記者攝）

醫院管理局指，東區尤德夫人那打素醫院今日（20日）發現一宗初步確診新冠肺炎個案。東區醫院表示，一名54歲男病人於7月13日懷疑出現盲腸炎入住外科病房，當時有輕微發燒，但並無呼吸道感染徵狀。病人於同日進行緊急手術後，繼續於病房留醫。



院方昨日（19日）獲其家屬通知，病人曾於7月11日出席晚飯聚會，結伴出席的其他家人當中，有2名剛確診感染新冠肺炎。院方隨即將病人轉送至隔離病房，並為病人進行緊急化驗，其鼻咽拭子樣本呈陽性反應。



東區醫院的感染控制組立即進行接觸追蹤調查，確認病人住院時一直有按指示佩戴外科口罩，期間並無於病房內進行高風險程序；而曾為該名病人提供治療及護理的醫護人員均有按醫院管理局指引穿著合適的個人保護裝備。現階段並無員工被列為密切接觸者，他們會按衞生防護中心建議進行醫學監察。



現時有關外科病房已暫停收症，至於與該病人同期入住同一病室的其餘10名病人，院方已向衞生防護中心通報及跟進溝通，並會作合適的隔離檢疫安排。

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記者：陳梓蔚